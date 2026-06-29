陸海警船在日本EEZ護航科考船 日媒：罕見行使「管轄權」

大陸海警船6月在沖繩縣與那國島以南、日本專屬經濟區（EEZ）常態化航行，並開始為大陸科考船與公務船護航。日媒指出，該海域位於台灣以東，大陸實際行使「管轄權」極為罕見，恐使日中關係進一步惡化。

據日本共同社28日報導，28日獲悉，大陸海警局多艘艦船6月在沖繩縣與那國島以南的日本專屬經濟區常態化航行，並開始為大陸科考船與公務船護航，日本政府也確認這一動向。

報導指出，該海域位於台灣以東，大陸一貫主張擁有「管轄權」，但實際行使權力極為罕見。這反映出針對日本與菲律賓將該海域作為「海域劃界談判」對象，中方擺出鮮明對抗姿態。

報導稱，大陸海警局處於中央軍事委員會指揮之下。日本政府已向相關海域周邊派遣海上保安廳巡邏船及固定翼飛機，加強對大陸海警船監視。由於大陸開始在相關海域行使管轄權，日中關係可能進一步惡化。

報導稱，大陸海警船等動向，是由專門分析地理空間情報的台北企業ingeniSPACE，與日本同志社大學副教授毛利亞樹透過船舶自動識別系統（AIS）數據分析得出。

報導並指，日本首相高市早苗與菲律賓總統馬可仕5月28日就啟動海域劃界談判達成共識後，大陸海警局持續讓海警船在台灣以東海域航行。大陸透過1992年的《領海法》等完善國內法，並一貫主張對台灣以東近海擁有管轄權。

另據共同社同日報導，日本第11管區海上保安總部28日中午12時15分左右，在尖閣諸島（大陸稱釣魚島）近海的日本專屬經濟區內，發現一艘大陸海洋科考船向海中放下疑似管道的物體。日方海保巡邏船以未經日方同意不得開展海洋科考為由，透過無線電要求中方停止作業。

報導指出，這艘科考船被發現的位置在魚釣島西南以西約57公里海域。自3月30日以來，大陸船隻已在日本專屬經濟區內接連進行疑似海洋科考的罕見行動。