中共重回寡頭政治？學者：看三要素

中共政治演變是外界關注中國大陸發展的焦點，學者吳國光認為，在後習近平時代，有三大因素決定中共是否重回寡頭政治。

今年是毛澤東發動文革六十年，長風基金會廿七日邀請史丹佛大學中國經濟與制度研究中心吳國光教授來台演說。

談及文革遺產與當代政治，吳國光強調「權力至上」、基層歷練、個人崇拜、意識形態等的重要性，指自己較偏向認為文革與中共政治制度關係是內在機理。

長風基金會董事長江宜樺詢問「再毛化」相關議題，並有媒體問及中共整肅內部及廿一大布局等。吳國光表示，毛習相差非常大，毛有帶領中共取得政權經歷，習則是被選拔上來的。文革之前，毛的個人專制和共產黨高層的寡頭領導體制間有一定張力，但也有相當融合。到了文革，其他人就完全無影響力，從寡頭轉向個人專制。毛死了又出現新寡頭政治，包含華國鋒、陳雲、鄧小平、葉劍英等，一直演化到一九八九年，當鄧決定鎮壓（天安門事件）時，沒和任何人討論，鄧的個人專制色彩比一九八○年代有很大不同。鄧之後又出現新寡頭政體，即江胡時代「九龍治水」。習近平則再次把寡頭政體變成個人專制。

他表示，中共未來再回歸寡頭政體可能性大，因為新的個人專制者不可能在老的個人專制者下孕育。至於習之後會不會回歸寡頭政治，有三大因素，一是經濟技術進展，特別是中共會如何使用ＡＩ使政體現代化，還是ＡＩ會衝擊中共統治；二是社會層面發展，中國社會多元化已出現，再回到完全一元非常難；三是國際、台灣因素，包含戰狼外交的國際摩擦也會影響政治權力結構。