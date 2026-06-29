聽新聞
0:00 / 0:00
輕航機撞「中國尊」 北京祭最嚴禁空令
一架小型飛機廿六日撞上北京最高建築中信大廈（又稱中國尊）後墜毀，引起高度關注。港媒報導，事件發生後，大陸民航業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。
北京官方公布，廿六日下午五時五十五分，一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞一高層建築，機上駕駛身亡，現場十三人受傷。
事件迅速引發關注，除了「中國尊」位於北京核心商務區，其位置距中共最高權力機構「中南海」僅約七公里。
香港明報昨指，「中國尊」周邊多條道路昨仍處於封控狀態，多個路口有警力值守。報導說，小型機師培訓是大陸低空經濟近年發展成長點之一，有不少愛好者持證。肇事機師據指是飛行俱樂部會員，事件發生後，業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。
報導引述社群媒體稱，機師單飛訓練及北京周邊所有非必要通用航空活動目前暫停。通航業收到通知，要求北京三百公里以內通航暫停運行；公務機、機師培訓、必要的生產作業、應急救援須提供政府或相關單位證明函。要求各單位配合公安部門進行機師背景調查，對機師展開技術及身心健康評估。通用航空是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共航空運輸飛行以外航空活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。