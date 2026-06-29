輕航機撞「中國尊」 北京祭最嚴禁空令

一架小型飛機廿六日撞上北京最高建築中信大廈（又稱中國尊）後墜毀，引起高度關注。港媒報導，事件發生後，大陸民航業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。

北京官方公布，廿六日下午五時五十五分，一架單發雙座輕型運動航空器在北京東三環附近碰撞一高層建築，機上駕駛身亡，現場十三人受傷。

事件迅速引發關注，除了「中國尊」位於北京核心商務區，其位置距中共最高權力機構「中南海」僅約七公里。

香港明報昨指，「中國尊」周邊多條道路昨仍處於封控狀態，多個路口有警力值守。報導說，小型機師培訓是大陸低空經濟近年發展成長點之一，有不少愛好者持證。肇事機師據指是飛行俱樂部會員，事件發生後，業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。

報導引述社群媒體稱，機師單飛訓練及北京周邊所有非必要通用航空活動目前暫停。通航業收到通知，要求北京三百公里以內通航暫停運行；公務機、機師培訓、必要的生產作業、應急救援須提供政府或相關單位證明函。要求各單位配合公安部門進行機師背景調查，對機師展開技術及身心健康評估。通用航空是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共航空運輸飛行以外航空活動。