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張榮恭赴中山論壇...倡孫中山和平奮鬥精神 推動兩岸和平發展

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席張榮恭一行於今上午前往中國大陸廣東省中山市的國父孫中山故居參觀拜謁。圖／國民黨提供
國民黨副主席張榮恭一行於今上午前往中國大陸廣東省中山市的國父孫中山故居參觀拜謁。圖／國民黨提供

國民黨副主席張榮恭率團前往中國大陸廣東省，參加第六屆海峽兩岸中山論壇，並在致詞時表示，兩岸都以孫中山為師，應共同開創兩岸關係和平發展，謀求兩岸人民幸福美滿，盼兩岸能實現「中華民族不再內戰，海峽兩岸不應內耗」；國民黨對「和平興台」責無旁貸，願意在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，和兩岸各界持續努力，弘揚孫中山和平奮鬥精神，推動兩岸交流合作及和平發展。

張榮恭一行於今上午前往中山市國父孫中山故居參觀拜謁，張榮恭率團代表黨主席鄭麗文及全黨向總理銅像致敬並敬獻花籃。花籃上款為「總理孫中山先生誕辰一百六十周年紀念」，下款為「中國國民黨主席鄭麗文暨全體同志敬獻」。

張榮恭指出，今年是孫中山誕辰160周年，4月間他追隨鄭麗文訪問大陸，鄭麗文發表兩次感性的談話，一次在敬謁南京中山陵之後，鄭從當年日本統治下的臺灣，台灣人民哭孫中山逝世講起，歸結到兩岸應該共創和平，這是從台灣視角出發，希望兩岸能夠共同促進中華民族共同體意識。

另外一次鄭麗文的發言，是在參觀上海洋山港之後。張榮恭指出，洋山港是孫中山實業計畫裡面所規劃的東方大港，實業計畫所有對中國建設的構想，現在都早已實現，而且超前。有情感共鳴，才能夠促進心靈融合；有共同的夢想，才能夠越走越親。這也是今天兩岸專家學者，在孫中山誕辰160周年將到之際，大家在中山市共同聚會的深刻用意。

張榮恭表示，國民黨建黨132年以來，兩岸在孫中山的激勵之下，分別取得許多輝煌成就。當前他們應該要積極推動兩岸關係和平發展，盼能實現中華民族不再內戰，海峽兩岸不應內耗，所以孫中山所創建的三民主義，應該仍然啟發著他們努力的方向。

張榮恭說，孫中山當年提出大亞洲主義，也是具有儒家思想的內涵。面對西方殖民者的壓迫，他認為有必要回歸到中國歷史上，符合王道理想的天下思維，也就是聯合西方殖民主義的受害者共同對抗霸道，「要做東方王道文化之干城」這句話，當時是對日本人的呼籲，實際上也是對中國人的自我期許。

張榮恭提到，他上午瞻仰了孫中山故居，在大門口看到了巨大的立牌，上面有4個字「天下為公」。在孫中山紀念館裡面，他注意到孫中山題寫的最多的4個字也是天下為公。今年4月他晉謁南京中山陵，陵門之上也是天下為公四個字。大陸提倡了多年的人類命運共同體概念，應該就是繼天下為公或天下為公的中華文化思想。要做到這一目標當然不是那麼容易，這就需要大家向孫中山所呼籲的付出更多的和平奮鬥。那麼操之在兩岸的，就是共同推動兩岸關係和平發展。

張榮恭提到，四月晉謁中山陵時，是他第十二次晉謁中山陵。當走進祭陵之前，看到祭堂門衛上6個篆書金字寫著民族、民生、民權，這個順序跟他們平常所熟悉的民族、民權、民生是不一樣的，無論是追求民族復興，還是民權發達，最高目的就是實現民生樂利。所以兩岸既要互相尊重不同的制度，也應該在振興中華的過程當中相向而行，才能達到兩岸共榮。

張榮恭說，台灣需要興旺發達，大陸在推動融合發展，他相信這都攸關人民福祉，兩岸就必須要共同推動和平，和平才能夠興台!和平才能夠交融。國民黨對此責無旁貸，願意在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，和兩岸各界持續努力，弘揚孫中山和平奮鬥的精神，推動兩岸交流合作，因為交流才能開創和平、斷流只會製造衝突，合作必然帶來互利、脫鉤就會造成互傷。

國民黨訪團行程共計四天，成員包括大陸事務部主任張雅屏、黨部工作人員，以及專家學者等。明日將於廣州中山大學參加分論壇討論，後天結束行程後返台。

張榮恭 孫中山 兩岸

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