張榮恭赴中山論壇...倡孫中山和平奮鬥精神 推動兩岸和平發展

國民黨副主席張榮恭率團前往中國大陸廣東省，參加第六屆海峽兩岸中山論壇，並在致詞時表示，兩岸都以孫中山為師，應共同開創兩岸關係和平發展，謀求兩岸人民幸福美滿，盼兩岸能實現「中華民族不再內戰，海峽兩岸不應內耗」；國民黨對「和平興台」責無旁貸，願意在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，和兩岸各界持續努力，弘揚孫中山和平奮鬥精神，推動兩岸交流合作及和平發展。

張榮恭一行於今上午前往中山市國父孫中山故居參觀拜謁，張榮恭率團代表黨主席鄭麗文及全黨向總理銅像致敬並敬獻花籃。花籃上款為「總理孫中山先生誕辰一百六十周年紀念」，下款為「中國國民黨主席鄭麗文暨全體同志敬獻」。

張榮恭指出，今年是孫中山誕辰160周年，4月間他追隨鄭麗文訪問大陸，鄭麗文發表兩次感性的談話，一次在敬謁南京中山陵之後，鄭從當年日本統治下的臺灣，台灣人民哭孫中山逝世講起，歸結到兩岸應該共創和平，這是從台灣視角出發，希望兩岸能夠共同促進中華民族共同體意識。

另外一次鄭麗文的發言，是在參觀上海洋山港之後。張榮恭指出，洋山港是孫中山實業計畫裡面所規劃的東方大港，實業計畫所有對中國建設的構想，現在都早已實現，而且超前。有情感共鳴，才能夠促進心靈融合；有共同的夢想，才能夠越走越親。這也是今天兩岸專家學者，在孫中山誕辰160周年將到之際，大家在中山市共同聚會的深刻用意。

張榮恭表示，國民黨建黨132年以來，兩岸在孫中山的激勵之下，分別取得許多輝煌成就。當前他們應該要積極推動兩岸關係和平發展，盼能實現中華民族不再內戰，海峽兩岸不應內耗，所以孫中山所創建的三民主義，應該仍然啟發著他們努力的方向。

張榮恭說，孫中山當年提出大亞洲主義，也是具有儒家思想的內涵。面對西方殖民者的壓迫，他認為有必要回歸到中國歷史上，符合王道理想的天下思維，也就是聯合西方殖民主義的受害者共同對抗霸道，「要做東方王道文化之干城」這句話，當時是對日本人的呼籲，實際上也是對中國人的自我期許。

張榮恭提到，他上午瞻仰了孫中山故居，在大門口看到了巨大的立牌，上面有4個字「天下為公」。在孫中山紀念館裡面，他注意到孫中山題寫的最多的4個字也是天下為公。今年4月他晉謁南京中山陵，陵門之上也是天下為公四個字。大陸提倡了多年的人類命運共同體概念，應該就是繼天下為公或天下為公的中華文化思想。要做到這一目標當然不是那麼容易，這就需要大家向孫中山所呼籲的付出更多的和平奮鬥。那麼操之在兩岸的，就是共同推動兩岸關係和平發展。

張榮恭提到，四月晉謁中山陵時，是他第十二次晉謁中山陵。當走進祭陵之前，看到祭堂門衛上6個篆書金字寫著民族、民生、民權，這個順序跟他們平常所熟悉的民族、民權、民生是不一樣的，無論是追求民族復興，還是民權發達，最高目的就是實現民生樂利。所以兩岸既要互相尊重不同的制度，也應該在振興中華的過程當中相向而行，才能達到兩岸共榮。

張榮恭說，台灣需要興旺發達，大陸在推動融合發展，他相信這都攸關人民福祉，兩岸就必須要共同推動和平，和平才能夠興台!和平才能夠交融。國民黨對此責無旁貸，願意在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，和兩岸各界持續努力，弘揚孫中山和平奮鬥的精神，推動兩岸交流合作，因為交流才能開創和平、斷流只會製造衝突，合作必然帶來互利、脫鉤就會造成互傷。

國民黨訪團行程共計四天，成員包括大陸事務部主任張雅屏、黨部工作人員，以及專家學者等。明日將於廣州中山大學參加分論壇討論，後天結束行程後返台。