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兩岸中山論壇開幕 陸國台辦副主任：孫中山堅定維護「國家統一」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／中山即時報導
大陸今年將舉辦孫中山先生誕辰160周年大會，在此之前，三年一度的第六屆海峽兩岸中山論壇28日下午在廣東省中山市舉行。記者陳宥菘／攝影
大陸今年將舉辦孫中山先生誕辰160周年大會，在此之前，三年一度的第六屆海峽兩岸中山論壇28日下午在廣東省中山市舉行。記者陳宥菘／攝影

第六屆海峽兩岸中山論壇28日下午在廣東省中山市開幕，大陸國台辦副主任潘賢掌表示，孫中山始終堅定維護國家統一和民族團結，並重申堅持一中原則、九二共識。國民黨副主席張榮恭則表示，兩岸既要互相尊重不同的制度，也應在振興中華的過程當中相向而行，才能達到兩岸共榮，他還說，預期今年11月中共中央會用「最高規格」的方式來紀念孫中山先生誕辰160周年。

大陸全國政協主席王滬寧3月已指示今年要辦好孫中山先生誕辰160周年活動。中共總書記習近平曾在孫中山誕辰150周年大會上發表講話。在此之前，三年一度的海峽兩岸中山論壇28日登場。大陸方面包括潘賢掌、中山市委書記郭文海、廣東省委常委王曦出席，台灣方面則有張榮恭、新黨副主席李勝峰、大陸全國台企聯常務副會長韓螢煥、孫中山後人等與會。

潘賢掌在致詞時提出三點意見。一是擔當歷史使命，奮力實現民族復興。他稱，「中國共產黨忠實繼承孫中山的遺志」，團結帶領全國各族人民接續奮鬥，成功走出一條中國式現代化道路。當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，「台灣的發展前途在於祖國的強大，台灣同胞的利益福祉繫於民族復興」。

二是把握歷史大勢，堅定推進祖國統一。潘賢掌說，孫中山始終堅定維護國家統一和民族團結，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。大陸願同廣大台灣同胞、台灣各政黨團體和各界人士一道，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在我們中國人自己手中」。

三是抓住歷史機遇，深化兩岸交流融合。潘賢掌表示，願同廣大台灣同胞共同維護台海和平，擴大兩岸交流融合，繼續同廣大台灣同胞共享發展機遇和成果。

張榮恭致詞時說，要積極推動實現「中華民族不再內戰，海峽兩岸不應內耗」。大陸提倡的「人類命運共同體」概念，應是基於「天下為公」的中華文化思想。要做到這個目標並不容易，需要付出更多奮鬥，而操之在兩岸的，就是共同推動兩岸關係和平發展。

他強調，和平才能夠興台。中國國民黨對此責無旁貸，願意在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，和兩岸各界持續努力，弘揚孫中山和平奮鬥的精神，推動兩岸交流，「交流才能開創和平，斷流會製造衝突，合作必然帶來互利，脫鉤就會造成互傷」。

張榮恭表示，自己預期今年11月中共中央會用最高規格的方式來紀念孫中山先生誕辰160周年，這說明兩岸都以孫中山先生為師，共同開創兩岸關係和平發展。

中山市人民政府與大陸全國台企聯28日藉論壇開幕式，續簽戰略合作框架協議。韓螢煥說，將以此作為新起點，推動雙方合作邁向更高水平的新階段，推動優質台資項目落地，支持台青到大灣區實習就業創業。他還表示，將團結帶領台商繼續弘揚中山先生的愛國精神和奮鬥精神，堅持九二共識，反對台獨。

第六屆海峽兩岸中山論壇28日下午在廣東省中山市開幕，大陸國台辦副主任潘賢掌表示，孫中山始終堅定維護國家統一和民族團結。記者陳宥菘／攝影
第六屆海峽兩岸中山論壇28日下午在廣東省中山市開幕，大陸國台辦副主任潘賢掌表示，孫中山始終堅定維護國家統一和民族團結。記者陳宥菘／攝影

中山市人民政府與大陸全國台企聯28日藉論壇開幕式，續簽戰略合作框架協議。記者陳宥菘／攝影
中山市人民政府與大陸全國台企聯28日藉論壇開幕式，續簽戰略合作框架協議。記者陳宥菘／攝影

第六屆海峽兩岸中山論壇28日下午在廣東省中山市開幕，國民黨副主席張榮恭表示，兩岸既要互相尊重不同的制度，也應在振興中華的過程當中相向而行，才能共榮。記者陳宥菘／攝影
第六屆海峽兩岸中山論壇28日下午在廣東省中山市開幕，國民黨副主席張榮恭表示，兩岸既要互相尊重不同的制度，也應在振興中華的過程當中相向而行，才能共榮。記者陳宥菘／攝影

孫中山 兩岸 王滬寧

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