中俄第11次聯合空中巡航 日本戰鬥機緊急升空因應

中俄空軍6月27日再度進行聯合空中戰略巡航，航跡橫跨日本海、東海至太平洋西部空域。對此，日本防衛省統合幕僚監部指出，日本航空自衛隊同日緊急出動戰機應對。另，據南韓聯合參謀本部消息，10多架中俄軍機今天上午相繼進入南韓東部、南部防識區，之後離開。在此過程中未發生中俄軍機進入南韓領空的情況。

日本防衛省統合幕僚監部網站6月27日發布《中國軍機及俄羅斯軍機的動向》通報指出，在此次中俄聯合戰略巡航中，日本確認中國出動包括「轟-6」轟炸機及「殲-16」戰鬥機在內多型機種，與俄羅斯「圖-95」轟炸機及「圖-142」巡邏機組成聯合編隊。

通報顯示，兩架中國轟炸機先在東海與日本海交界空域，與兩架俄羅斯「圖-95」轟炸機及兩架「圖-142」巡邏機會合後，共同飛行至東海。期間，中國2架「殲-16」戰鬥機及俄羅斯1架「蘇愷-35」戰鬥機伴飛。

其後，同日下午，俄羅斯2架「圖-95」轟炸機與自中國大陸方向新飛來的2架「轟-6」轟炸機再度會合，自東海一路飛行至四國外海太平洋，進行長距離聯合飛行。期間另有俄羅斯2架「圖-142」巡邏機及中國4架「殲-16」戰鬥機伴飛。

日本防衛省表示，航空自衛隊西部航空方面隊等單位已緊急出動戰機（緊急升空）應對。

大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》27日晚間則公布影片稱，中俄兩國空軍27日組織實施聯合空中戰略巡航期間，解放軍「轟-6」轟炸機與俄羅斯「圖-95」轟炸機曾共同飛越宮古海峽。

據日本朝日電視台報導，這是自去年12月以來，日本政府再次確認中俄軍機執行聯合戰略巡航。日本已通過外交渠道向中國及俄羅斯政府表達嚴正關切。

韓聯社27日下午報導，南韓聯合參謀本部通報指出，當天上午約10多架中俄軍機分別進入南韓東部及南部防空識別區（KADIZ），其後離開，期間未進入韓國領空。韓軍已提前掌握動向，並出動戰機進行應對。韓方說明，防空識別區為提前識別進入領空航空器之管制範圍，並非領空本身，但國際慣例上，軍機進入相關空域通常需提前通報。

此前，大陸國防部指出，6月27日，中俄空軍在日本海、東海、太平洋西部空域組織實施第11次聯合空中戰略巡航，展現共同維護區域和平穩定決心能力。據了解，中俄第10次聯合空中戰略巡航發生於去年12月，第9次則於去年11月進行，當時亦曾引發日韓戰機緊急升空監控與抗議。

針對中俄空軍在日本海、東海、太平洋西部空域組織實施第11次聯合空中戰略巡航。日本防衛省27日指出，日本航空自衛隊同日緊急出動戰機應對。（圖／取自日本防衛省統合幕僚監部網站）