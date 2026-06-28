張榮恭：陸委會的存在 就是呼應國民黨的兩岸敘事

大陸今年將舉辦孫中山誕辰160周年活動，在此之前，第六屆海峽兩岸中山論壇今天在廣東省中山市舉行，國民黨副主席張榮恭率團參加，並於上午先前往孫中山故居參觀拜謁。張榮恭兩周前曾出席廈門海峽論壇並會見大陸全國政協主席王滬寧，遭陸委會批評附和中共敘事，對此他回擊指，陸委會本身的存在就是呼應著國民黨對兩岸關係的敘事，兩岸並不是國與國關係。

張榮恭28日上午前往國民黨總理、國父孫中山故居參觀拜謁，在孫中山銅像前擺有花籃，緞帶上書寫「總理孫中山先生誕辰一百六十週年紀念」，落款「中國國民黨主席鄭麗文暨全體同志敬獻」。當天還有新黨副主席李勝峰、孫中山後人孫雅麗等人一同前往。

針對陸委會對他參與海峽論壇的批評，張榮恭參謁完後向本報表示，陸委會本身的存在就是呼應著國民黨對兩岸關係的敘事，因為陸委會代表著「兩岸不是國與國關係」。今天陸委會的存在跟賴清德主張的「國與國關係」互相矛盾，原因在於民進黨要搞台獨，這對台灣、對台海和平是最危險的危害。

他接受媒體聯訪時則談到，今天到孫中山故居參觀拜謁，下車時看到故居門口的四個大字「天下為公」，如果「為」讀作「ㄨㄟˊ」，意味著「天下是屬於人民大眾」，如果讀作「ㄨㄟˋ」則是「天下是為了人民大眾而存在」，這與大陸近年倡導的「江山就是人民，人民就是江山」，意義相通。

張榮恭又說，孫中山1894年建立興中會的意義在於「振興中華」，與當今大陸提倡「中華民族偉大復興」用意是一致的。「振興中華」的目的是讓全中華民族能夠和世界各民族平起平坐，而且讓人民有美好生活，這是最重要的意義。

有陸媒提問稱，「認為兩岸統一這條路應該怎麼走？」對此，張榮恭表示，兩岸關係現在面臨比較複雜嚴重的狀態，我們要共同攜手維護台海的和平穩定。因此中國國民黨願意在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，和兩岸各界人士共同促進兩岸關係和平發展。

孫文學校總校長張亞中表示，在孫中山誕辰160周年，他呼籲海內外華人共同推動成立孫中山和平獎，並在台灣建造一個中山池，以感念偉大人物對民族的貢獻。他又說，兩岸都是中華民族的一份子，中華民族是一榮俱榮，一枯俱枯，兩岸要共榮的好才是真正的好。

第六屆海峽兩岸中山論壇28日在廣東省中山市舉行，圖為孫中山故居旁的孫中山紀念館。記者陳宥菘／攝影