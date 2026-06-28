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中共中社部副部長落馬 今年第36名被查「中管幹部」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
「70後」的中共中央社會工作部副部長賀志亮周六傳出落馬消息，為2026年第36名官宣被查的「中管幹部」。（圖／取自微博）
「70後」的中共中央社會工作部副部長賀志亮周六傳出落馬消息，為2026年第36名官宣被查的「中管幹部」。（圖／取自微博）

中共周末持續反腐。中共中央紀委國家監委官網27日晚間發布消息稱，中央社會工作部（簡稱「中社部」）副部長賀志亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。大陸財新網指出，現年55歲的賀志亮成為中共中央紀委國家監委2026年公布第36名被查的「中管幹部」。

對此，中社部信息宣傳中心28日發布消息強調，堅決擁護中共中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定，並稱要把思想和行動統一到中共中央精神上來，深入學習貫徹習近平黨建思想，始終做到政治上絕對可靠，對黨絕對忠誠。

中社部是根據中共中央《黨和國家機構改革方案》，於2023年3月新組建的機構，為中共中央職能部門，主要職責是統一領導國家信訪局，負責統籌指導人民信訪工作，統籌推進中共黨建引領基層治理和基層政權建設，統一領導全國性行業協會商會黨的工作，指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作等。

財新網指出，賀志亮為現任四名中社部副部長中排名最末。公開信息顯示，賀志亮1970年10月生，內蒙古巴彥淖爾臨河人，早年長期在內蒙古為官。2019年12月，賀志亮參與中共中組部統籌的異地交流，由內蒙古文旅廳轉至吉林省吉林市工作。2020年1月，出任吉林市長，同年11月轉任市委書記，並在任上當選中共二十大代表。

2023年1月吉林省政府換屆，賀志亮新當選為副省長。2025年1月，賀志亮出任中社部副部長，直至被查。

財新網稱，賀志亮成為中共二十大以來，繼張曉霈之後吉林第二「虎」。2022年11月25日，已退休近五年的吉林省政協原副主席張曉霈被官宣主動投案，成為中共二十大後首個主動投案的高官。

2024年4月30日，張曉霈因受賄人民幣6,934萬餘元，一審被判處有期徒刑九年。值得注意的是，張曉霈也曾任吉林市長、市委書記。隨著賀志亮被查，本世紀以來吉林市已有六任市委書記、四任市長被查。

中共 反腐

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