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陸客自由行啟動15周年 陸強調：旅遊是兩岸共贏最佳方式

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
北京市台辦發文提2011年6月28日當天為大陸居民赴台個人遊正式實施之日，直言當年相關措施被視為推動兩岸互信與交流的重要里程碑，「旅遊是兩岸共贏最佳方式」。圖為大陸「五一」假期，金門後浦小鎮湧入不少陸客觀光旅遊。記者蔡家蓁／攝影
北京市台辦發文提2011年6月28日當天為大陸居民赴台個人遊正式實施之日，直言當年相關措施被視為推動兩岸互信與交流的重要里程碑，「旅遊是兩岸共贏最佳方式」。圖為大陸「五一」假期，金門後浦小鎮湧入不少陸客觀光旅遊。記者蔡家蓁／攝影

近日傳出，上海、福建旅遊業者申請來台踩線團，遭陸委會以未經觀光小兩會溝通為由駁回。今天是陸客來台自由行正式啟動15周年，北京市台辦發文指出，2011年6月28日為大陸居民赴台個人遊正式實施之日，強調「旅遊是兩岸共贏最佳方式，是機會也是挑戰」，零距離互動方能化解分歧。

北京市台辦微信公眾號「京彩台灣」28日發文表示，2011年6月28日，大陸居民赴台個人遊正式啟動首批試點。當時輿論既關注赴台個人遊對兩岸政治互信及民間全面交流的積極影響，也肯定此舉對兩岸關係未來發展趨勢的指引。

文章重溫當年媒體相關報導指出，2011年6月28日正式啟動大陸居民赴台個人遊，第一批試點城市為北京市、上海市及福建省廈門市。當時媒體評論，隨陸客團體行及個人遊相繼開放，阻礙兩岸社會自由流動的最後一道閘門終於打開，兩岸民間交流逐漸進入雙向、直接、全面正常狀態，具里程碑意義，凸顯的社會意義和情感價值不容低估。

文章提到，當時兩岸找到「政治解藥」，相互交流全面解禁。香港《大公報》當時表示，兩岸從「老死不相往來」，到居民可自由往來，是兩岸關係和平發展的重要標誌。赴台個人遊將令兩岸人員往來實現真正「雙向交流」，意味台灣方面對陸客限制將減少，標誌互信增加。

文章稱，兩岸民眾情感價值大於利益，零距離互動化解分歧。所謂「見面三分情」，兩岸分歧往往能在交往中化於無形。「個人遊」這種深度旅遊必然促進深度交流，讓兩岸民眾真正感知對方、了解對方、信任對方，為增進互信奠定基礎。

同時，文章引述香港《大公報》彼時刊文稱，陸客個人遊勢必掀起新一輪赴台遊熱潮，大陸民眾赴台的「寶島情結」明顯。由於長期隔絕，大陸民眾對台灣的認識多來自邊間接管道，如音樂、文學、電影與偶像劇等，「百聞不如一見」。

文章最後提到，「旅遊是兩岸共贏最佳方式，是機會也是挑戰」。觀光為台灣經濟注入活水。統計顯示，2010年陸客赴台達163萬人次，帶動經濟成長。香港《亞洲周刊》與《澳門日報》當時亦指，旅遊是沒有語言的「感動」，也是兩岸共贏的最佳方式，個人遊將帶來商機並擴大台灣內需市場。

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