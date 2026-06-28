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4任司令員集體落馬 中共火箭軍發文強調「永遠忠於黨」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共火箭軍26日在學習時報撰文表態：「火箭軍永遠忠誠於黨」。圖為2025年9月3日中共大閱兵時，火箭軍方隊接受檢閱。（新華社）
中共火箭軍26日在學習時報撰文表態：「火箭軍永遠忠誠於黨」。圖為2025年9月3日中共大閱兵時，火箭軍方隊接受檢閱。（新華社）

中共7月1日建黨105周年與火箭軍組建60周年前夕，中共中央黨校旗下《學習時報》刊發署名「火箭軍黨委」的文章，強調「強軍首先要在政治上強」、「火箭軍永遠忠於黨」。香港《星島日報》「中國觀察」文章指，解放軍近年持續推動反腐，火箭軍為重災區，已令這支「與黨同一天生日」的王牌部隊形象受挫。

《學習時報》這篇題為《努力建設一支強大的現代化火箭軍》的署名文章於26日刊登在頭版，文章回顧火箭軍發展歷程指，1966年7月1日經毛澤東批准、周恩來命名成立「第二炮兵」，2015年12月31日更名為火箭軍。火箭軍（即戰略導彈部隊）在中共建黨105周年與火箭軍建軍60周年之際，須在習近平強軍思想指引下加快建設世界一流戰略軍種，為中國式現代化提供戰略支撐。

文章引述「火箭軍黨委」指出，「強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強」，並稱「當前，部隊思想政治建設面臨的考驗錯綜複雜，影響黨對軍隊絕對領導、侵蝕人民軍隊政治本色的諸多因素現實存在」。

文章強調要「真學真懂真信真用習近平強軍思想」，加強專題化培訓，「在固本培元中鍛造政治靈魂、堅定信仰信念，夯實『導彈我操作、我聽黨指揮』的思想根基」；並以自我革命精神開展思想整風，「從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌」，深化政治整訓與正風肅紀反腐。

對此，星島日報在「中國觀察」刊文提到，「解放軍近年吹起反腐風暴，火箭軍是重災區」，4任司令員魏鳳和（前國防部長）、周亞寧、李玉超、王厚斌集體落馬，並牽連大批將領，難免令這支「與黨同一天生日」的王牌部隊，名聲受挫。

文章分析，經過近年幽暗時刻後，看來也是時候為火箭軍重振聲威。近日，央視首度曝光2024年「東風-17」高超音速導彈的發射畫面，引起關注。大陸國防部回應，今年是中國戰略導彈部隊組建60周年。一甲子礪劍強軍，新起點奮進出發。火箭軍組織開展有關報導，反映建設發展情況和闊步新征程的時代風采。

文章並指，共軍反腐力度，前所未有，再有將領證實落馬。十四屆全國人大常委會23次會議前日閉幕，再有3名上將、3名中將被罷免全國人大代表職務，包括原中央軍委裝備發展部部長許學強上將、原西部戰區政委李鳳彪上將、原空軍政委郭普校上將，以及中央軍委聯勤保障部隊原司令員王抗平中將、南部戰區陸軍原政委尹紅星中將、網絡空間部隊原司令員張明華中將。

在中共7月1日建黨105周年與火箭軍組建60周年前夕，《學習時報》刊發「火箭軍黨委」署名文章，強調政治建軍。香港《星島日報》指解放軍反腐持續推進，火箭軍為重災區，形象受挫。而此次火箭軍展開有關報導，反映經過近年幽暗時刻後，火箭軍重振聲威。圖／取自中國火箭軍微博
在中共7月1日建黨105周年與火箭軍組建60周年前夕，《學習時報》刊發「火箭軍黨委」署名文章，強調政治建軍。香港《星島日報》指解放軍反腐持續推進，火箭軍為重災區，形象受挫。而此次火箭軍展開有關報導，反映經過近年幽暗時刻後，火箭軍重振聲威。圖／取自中國火箭軍微博

中共 解放軍 毛澤東 反腐

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