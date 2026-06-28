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中國人大審議律師法修正草案 要求律師堅持黨領導

中央社／ 台北28日電

中國近期對「律師法修正草案」進行審議，規定律師工作要「堅持中國共產黨的領導」。中國中華全國律師協會對此表態，律師隊伍在思想、政治、行動上要與「以習近平為核心的黨中央」保持高度一致。

日前召開的中國14屆全國人大常委會第23次會議審議「律師法修正草案」。草案規定，律師工作「堅持中國共產黨的領導」，律師「應當擁護中國共產黨領導、擁護中國社會主義法治」；律師事務所按照黨章和有關黨內法規「設立黨的組織，為黨組織的活動提供必要條件」。

根據中國律師網發布訊息，中華全國律師協會27日召開會長辦公會議，對律師法修正草案進行專題學習研討。該會領導群說，該會堅定擁護、完全支持「律師工作堅持中國共產黨的領導」和「擁護中國共產黨領導、擁護中國社會主義法治」入法，貫徹「習近平法治思想」，堅持黨對律師工作的領導，遵守擁護中國共產黨領導、擁護中國社會主義法治從業基本要求。

會議宣稱，在中國司法部中共黨組領導下，中國律師事業取得發展，律師行業黨的組織和工作覆蓋持續擴大，律師隊伍日益成為「推進全面依法治國的力量」。廣大律師要充分認識、深刻領會將「律師工作堅持中國共產黨的領導」寫入法律的意義，始終在思想、政治、行動上與「以習近平為核心的黨中央」保持高度一致。

會議還說，要以此次修法為契機，進一步深化律師行業黨建工作。要進一步發展涉外法律服務業；進一步推動粵港澳大灣區律師執業，充分發揮港澳律師在涉外法治中的「獨特優勢」。

共產黨 習近平 中共

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