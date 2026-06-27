北京最高樓「中國尊」遭撞擊 盤點過去20年小飛機直升機失事

十四屆全國人大常委會23次會議26日下午在北京人民大會堂閉幕，全國人大官網昨日公告14名官員的全國人大代表資格被終止，其中包括解放軍和武警部隊代表6人被除名。而軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被官宣調查已超過五個月，至今仍未被罷免全國人大代表職務。

2026-06-27 14:19