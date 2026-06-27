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北京最高樓「中國尊」遭撞擊 盤點過去20年小飛機直升機失事
目擊者表示，一架車輛大小的飛機昨天撞上北京最高建築。中國首都空域管制嚴格，事件實屬罕見。
根據民航主管機關和中國國營媒體報導，路透社整理北京過去20年涉及小型飛機或直升機的部分失事紀錄如下：
●2022年7月6日：一架觀光直升機在北京昌平區和房山區之間飛行時墜毀，機上兩名機師罹難。
●2018年7月30日：一架民用直升機因駕駛失誤，在北京朝陽區某村莊一處停車場墜毀，機上4人受傷。
●2015年6月6日：一架小型訓練直升機墜落密雲水庫，造成兩人喪生。
●2014年4月10日：一架小型訓練飛機墜入密雲水庫附近河流，導致一名機師死亡、另一人受傷。
●2011年8月17日：一架警用直升機執行搜救演練返航途中墜入密雲水庫，5名機組員中有4人罹難。
●2008年7月12日：一架直升機在偏遠的平谷區執行農藥噴灑作業時撞上高壓電線後墜毀起火，一名機師身亡。
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