文革60年省思 學者吳國光：後習時代三因素影響中共是否重回「寡頭政治」

中共政治演變一直是外界關注中國大陸整體發展的焦點，學者吳國光認為，在後習近平時代，會有三個因素決定中共是否重回寡頭政治。

今年是毛澤東發動「無產階級文化大革命」60週年，長風基金會邀請史丹佛大學中國經濟與制度研究中心吳國光教授來台演講，並與國立台灣大學政治學系教授張登及與談。

27日下午在台大集思國際會議中心蘇格拉底廳舉行的活動中，吳國光深入分析了文革的階段、內容、生活經驗等，並著重強調文革階段教育衝擊對當時年輕人的影響。

他隨後從教育史角度分析中共領導人的組成，其中包含「老大學生」（如賈慶林）、「老五屆」（如胡錦濤）、「工農兵學員」（如習近平）、「新三屆」（如李克強）等。到了十九大與二十大，工農兵學員出身的則從4人增至5人、新三屆由1人增至2人，其中十九大有2人沒有正式高等教育學歷。

吳國光特別提到，在習近平上台後，百度百科修改了對「工農兵學員」的定義，改為「工農兵大學生」，且用字遣詞從原本的「世界教育史上一大笑柄」，轉為更加正面的「中國近代教育史上一次大嘗試」。談及文革遺產與當代政治，吳國光強調「權力至上」、基層社會歷練、個人崇拜、意識形態等的重要性，且指自己較偏向認為文革與中共政治制度關係是內在機理。

張登及則指出，文革的爆發有更為深遠的歷史背景，尤其是20世紀初期中國社會的千年巨變，以及中共建政後的各項改造。他並以毛澤東、劉少奇、周恩來、鄧小平四人的風格特質，分析中共統治的四種風格。他提到，「毛劇場」的角色繼續作用，但毛澤東的人格力量可能難以再現。哪種風格主導、是否適應當時客觀形勢，必須綜合考量，也必須詢問中國是否會有告別二十世紀的第五種風格。

在問答環節，長風基金會董事長江宜樺詢問「再毛化」相關議題，並有媒體問及中共整肅內部以及幹部老化（現在最年輕的省委書記關志鷗年紀都已經達56歲）、二十一大布局等問題。

吳國光表示，毛習兩人相差非常大，毛有帶領中國共產黨取得政權的歷史經歷，習不過是被別人選拔上來的。毛雖然是一個流氓氣很足的文人，「但他畢竟是一個文人」，習雖然不斷地希望讓大家知道他很愛讀書，「但是看不出來他有太多文人的特質」。

吳國光並借鏡張登及的類型區分，提出以古希臘政治學家亞里斯多得區分政體種類中的「寡頭政治」與「暴君」來形容中共政治演變。他指，在文革之前，毛的個人專制和共產黨高層的寡頭領導體制之間有一定的張力，但是也有相當的融合。毛是主導，但是其他那些人也能分享權力。到了文革，其他人就完全没有影響，從寡頭轉向個人專制。毛死了又出現了新的寡頭政治，包含華國鋒、陳雲、鄧小平、葉劍英等，一直演化到1989年，當鄧小平決定鎮壓（天安門事件）時，沒和任何人討論，一個人就決定了，鄧小平的個人專制的色彩比1980年代就大大的不一樣。鄧小平之後又出現了新的寡頭政體，這就是江胡時代的「九龍治水」。習近平則再次把寡頭政體變成個人專制。

他表示，未來再次回歸寡主政體的可能性很大，因為新的個人專制者不可能在老的個人專制者下孕育成熟。他分析，習近平之後會不會回歸中共最高層分享最高權力的寡頭政治？有三個重大因素會影響，第一是經濟技術的進展，特別是中共會如何使用AI來使政體現代化，還是AI會衝擊中共統治模式，第二是社會層面的發展，今天中國社會的多元化已經出現了，相對多元的社會再回歸到完全一元非常難，老百姓也可能上街。第三個就是國際、台灣的因素，包含習時代戰狼外交的國際摩擦也會影響中共政治權力結構。

他也提到，現在的中共中央委員會當中應有12.5%委員已被清洗。習近平權力高度集中以後，有學者認為這是中共派系政治的結束，但他認為派系政治是不會結束，只是架構改變。現在是習下面分化出新的「亞派系」，比較明顯的比如李強的浙江系、蔡奇的福建系、陳希的清華系、彭麗媛的山東系等等，習近平特意利用不同的派系來相互制約，強化自己權力。他以此解釋目前外界看到的反腐清洗，並形容為「有中共特色的扒糞」。

而隨著二十一大的接近，各個派系提拔年輕人肯定是一個趨勢。他判斷，二十一大中共至少在中央委員會層面「會高度的年輕化」，中央候補委員很可能1980年代出生的人將占相當的數量。今年下半年開始到明年上半年結束的中共省市區一級黨委換屆，預估應該1970年代出生的人成為主體，1960年代末期出生的人可能只有百分之十幾、二十，再加上一些1980年代出生的人。這麼多的年輕的幹部都需要找「後台」去提拔，「不可能直接找到習近平那裡去，可能找到李強、陳希、彭麗媛」。他認為，「這是習近平晚期政治的基本特徵」。