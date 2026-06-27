中俄第11次聯合空中戰略巡航 一度進入南韓防識區

時隔半年多，10多架中俄軍機今天早上一度進入南韓防空識別區（KADIZ），大陸官媒傍晚表示，中俄兩國空軍在日本海、東海、太平洋西部空域組織實施第11次聯合空中戰略巡航，展示共同維護地區和平穩定決心能力。

「韓聯社」今天下午報導，據南韓聯合參謀本部消息，10多架中俄軍機今天上午相繼進入南韓東部、南部防識區，之後離開。在此過程中未發生中俄軍機進入南韓領空的情況。

畫設防空識別區是為了提早識別接近本國領空的軍用航空器，與領空概念不同。國際慣例上，軍用航空器進入他國防空識別區，須事先提交飛行計畫並在進入時通報位置等資訊。

報導稱，韓軍提前發現相關跡象，並投入空軍戰機採取戰術措施，以防萬一。據悉，進入南韓防識區的中俄軍機為轟炸機和戰鬥機，是中俄聯合空中演習參演戰力的一部分。

中俄第10次聯合空中戰略巡航發生於去年12月。中俄軍機包括轟炸機和戰鬥機，其中中方2架和俄方4架軍機正參加中俄聯合軍演。俄機進入東部的鬱陵島和獨島上空防識區，中國軍機則進入南部的離於島（蘇岩礁）上空防識區，之後中俄軍機在對馬島上空會合。

第9次聯合空中戰略巡航則是發生在去年11月，中俄分別派出轟-6K、圖-95重型轟炸機以及護航戰機編隊，通過日韓間的對馬海峽和宮古海峽，觸動日韓戰機升空監控，並引發嚴正關切和抗議。大陸國防部新聞發言人張曉剛當時表示，中俄聯合空中戰略巡航不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

國家安全研究所副研究員劉蕭翔曾指出，相較於中俄其他聯合軍演，聯合空中巡航顯然是相對不受外在因素影響的軍事行動。此即中俄為何將巡航頻率升高與常態化之故，況且軍演除能增進雙方的熟稔與默契，又能向對手傳遞政治訊息，故多在特定事件之後或情勢對中俄兩國不利時實施。