聽新聞
0:00 / 0:00
畫面緊急被下架！北京第一高樓遭撞擊「機身殘骸掉滿地」 官方證實1死13傷
據陸媒《北京日報》報導，6月26日17時55分，在朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動飛機在飛行中碰撞一高層建築，事件導致機上僅駕駛員1人死亡，現場13人受傷。目前，受傷人員在全力救治中。相關情況正由主管部門進一步調查。
據此前報導，6月26日晚間18點多，北京中信大廈疑似遭到小型飛機撞擊，大廈兩面玻璃破裂，而該小型飛機則機身斷裂，殘骸散落在路面，大樓底層冒出濃煙，樓內人員緊急疏散，現場目擊者拍攝的部分影片已經在網路下架。
路透社26日引述目擊者消息報導稱，北京市中信大廈一帶突然有大批警察進駐，期間，有警員上前干預及阻止路過的市民和遊客向大廈方向拍照。
X平台上有網友稱，該架小型飛機為東時雙悅（北京）通用航空公司的B-12PP飛機，由機長本場空域單飛，17時30分石佛寺機場起飛，17時40分準備返場著陸，但卻偏離航線，飛行監測一直追蹤飛機到北京東五環一帶失去了信號，後續均聯繫不上該架機。
據了解，該棟樓為北京中信大廈是中信集團的總部，高度達528公尺，為目前北京市最高的摩天大樓。因大樓外觀設計靈感源自古代青銅酒器「尊」，而被稱為「中國尊」，「尊」型外觀有效減少風壓並提升抗震能力。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。