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飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

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畫面緊急被下架！北京第一高樓遭撞擊「機身殘骸掉滿地」 官方證實1死13傷

香港01／ 撰文／鄭寧
據陸媒報導，6月26日17時55分，在朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動飛機在飛行中碰撞一高層建築，事件導致機上僅駕駛員1人死亡，現場13人受傷。圖／擷自X @_Magicalexander
據陸媒報導，6月26日17時55分，在朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動飛機在飛行中碰撞一高層建築，事件導致機上僅駕駛員1人死亡，現場13人受傷。圖／擷自X @_Magicalexander

據陸媒《北京日報》報導，6月26日17時55分，在朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動飛機在飛行中碰撞一高層建築，事件導致機上僅駕駛員1人死亡，現場13人受傷。目前，受傷人員在全力救治中。相關情況正由主管部門進一步調查。

據此前報導，6月26日晚間18點多，北京中信大廈疑似遭到小型飛機撞擊，大廈兩面玻璃破裂，而該小型飛機則機身斷裂，殘骸散落在路面，大樓底層冒出濃煙，樓內人員緊急疏散，現場目擊者拍攝的部分影片已經在網路下架。

路透社26日引述目擊者消息報導稱，北京市中信大廈一帶突然有大批警察進駐，期間，有警員上前干預及阻止路過的市民和遊客向大廈方向拍照。

X平台上有網友稱，該架小型飛機為東時雙悅（北京）通用航空公司的B-12PP飛機，由機長本場空域單飛，17時30分石佛寺機場起飛，17時40分準備返場著陸，但卻偏離航線，飛行監測一直追蹤飛機到北京東五環一帶失去了信號，後續均聯繫不上該架機。

據了解，該棟樓為北京中信大廈是中信集團的總部，高度達528公尺，為目前北京市最高的摩天大樓。因大樓外觀設計靈感源自古代青銅酒器「尊」，而被稱為「中國尊」，「尊」型外觀有效減少風壓並提升抗震能力。

「北京朝陽」微信官方帳號通報事件。圖／擷自微信
「北京朝陽」微信官方帳號通報事件。圖／擷自微信

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文章授權轉載自《香港01》

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