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緊張情勢升級…中共海警船挑釁稱「中華民國不存在」 闖東沙水域對峙海巡

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緊張情勢升級…中共海警狂言「中華民國不存在」 闖東沙水域對峙海巡

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
中共海警船闖入東沙限制水域遭我方海巡驅離。圖／海巡署提供
中共海警船闖入東沙限制水域遭我方海巡驅離。圖／海巡署提供

兩岸在東沙限制水域的對峙情勢再度升級，今天上午中共海警船「3101」侵入我方東沙限制水域，我方海巡署隨即調派「台中艦」前往攔截，雙方最近距離僅0.4浬，中共海警船竟挑釁廣播「中華民國不存在」，我方海巡官兵立即嚴正駁斥，要求對方即刻離開。

海巡署東南沙分署今天清晨即偵獲中共海警「3101」在東沙周邊海域出沒，隨即部署海巡「台中艦」預置攔截，上午9時3分中共海警「3101」自我東沙島西北方25.5浬處航入我方限制水域，台中艦隨即採取近迫應對與併航監控，雙方海疆情勢一度陷入高度緊張。

在依法強勢驅離過程中，中共海警「3101」甚至透過廣播口出狂言，挑釁宣稱「中華民國不存在、此處為中國管轄海域」。

對此，我方台中艦官兵立即透過中、英文雙語廣播給予嚴正回擊，直指「中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的事實與現狀」。

我方海巡官兵更在廣播中正告對方「台灣人民在民主自由體制下，創造了經濟奇蹟與民選總統的驕傲，你們應該回去爭取民主自由，解決經濟下行的問題，讓中國百姓過上繁榮安穩的好日子。請你們立即轉向，盡速離開台灣水域，否則我方將依法採取必要行動」。

據海巡署統計，今年迄今中共海警船已累計侵擾東沙海域計4船、9航次，近期包含美、英、德、法等理念相近國家，已相繼對中共破壞區域穩定、危害國際航運安全等升高區域緊張的作為表達嚴正關切。

海巡署強調，中方一再以「假執法、真擴權」等灰色地帶手段意圖營造管轄權假象，我方予以嚴正譴責。海巡署重申，中華民國台灣的主權不容挑釁，海巡署將採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權，全力守護我國海洋權益。

東沙 中共 中華民國 海巡署 東沙島

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