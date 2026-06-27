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陸反制裁法律工具箱再添新工具 「檢察公益訴訟法」最快年底完成立法

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸「檢察公益訴訟法」草案二審稿增加規定，對外國組織和個人實施的侵害我國國家利益、社會公共利益的違法行為，人民檢察院可以依法提起公益訴訟。示意圖。圖／路透 路透通訊社
中國大陸「檢察公益訴訟法」草案二審稿增加規定，對外國組織和個人實施的侵害我國國家利益、社會公共利益的違法行為，人民檢察院可以依法提起公益訴訟。示意圖。圖／路透 路透通訊社

大陸「檢察公益訴訟法」草案二審稿增加規定，對外國組織和個人實施的侵害我國國家利益、社會公共利益的違法行為，人民檢察院可以依法提起公益訴訟。分析指出，法案一旦通過，此舉將為北京日益擴大的反制裁法律工具箱再添一項新工具。

中新網報導，大陸「檢察公益訴訟法」草案23日提請十四屆全國人大常委會二次審議。草案二審稿增加規定，「對外國組織和個人實施的侵害我國國家利益、社會公共利益的違法行為，人民檢察院可以依法提起公益訴訟」。法律專家認為，這項法案最快可能於今年底完成立法。

「華爾街日報」報導，北京尚未明確說明，哪些行為將成為公益訴訟的適用範圍，也未具體界定法律所保護的「國家利益」內容。

中國現行法律允許中國企業及個人針對因外國制裁造成的損失，向外國當事人提起民事訴訟並請求賠償。民事訴訟被告可能被法院判決支付賠償金及損害賠償；若拒絕履行判決，可能面臨刑事責任。本國公民或外籍人士只要涉及商業糾紛等民事訴訟，也可能遭限制出境。

顧問公司Trivium China致客戶的報告指出，公益訴訟可能導致法院發布禁制令（injunction）及要求賠償，不僅影響企業營收與營運，也可能損害企業聲譽，「換句話說，企業需要因應的風險又增加了一層。」

以美國企業為主會員的中國美國商會表示，將密切關注該法如何落實執行。中國美國商會主席古莫曼（James Zimmerman）強調，對於在中國經營的企業而言，透明度、可預測性、正當法律程序，以及法律的一致適用，是維持企業信心及支持持續投資的重要因素。

面對西方政府利用經濟及外交制裁，在人權、貿易及科技競爭等議題上向北京施壓，中國官員近年持續呼籲建立更有力的法律工具，以抵禦他們所稱的外國脅迫，中國最高檢察機關旗下官方報紙近日刊文，主張透過民事公益訴訟，對抗境外干預以及影響中國當事人的「長臂管轄」。

中方曾在2021年通過「反外國制裁法」，建立反制外國制裁及減輕其對中國企業、個人影響的法律機制；今年4月公布「反外國不當域外管轄條例」，則可以將推動實施或者參與實施外國不當域外管轄措施的外國組織、個人列入惡意實體清單，並依法對其採取反制和限制措施。

大陸「觀察者網」引述普衡律師事務所分析稱，中國正大幅擴展應對外國制裁、出口管制、調查及其他「長臂管轄」行為的能力。中國持續推進相關立法，表明中方現在更願意用實際行動落實反擊外國制裁的法律框架，中國企業也已做好充分的應對準備。

北京

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