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陸時政評論員：美「矽盛世」劍指中國 對抗「一帶一路」布局

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
由美方舉辦的第二屆「矽盛世」峰會25日在美國和平研究所大樓舉行，邀請「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration）各簽署方代表齊聚一堂，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡達、韓國、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合大公國、英國和美國；台灣也由數位發展部次長侯宜秀代表，以非簽署方身分出席參與。（記者陳熙文／攝影）
由美方舉辦的第二屆「矽盛世」峰會25日在美國和平研究所大樓舉行，邀請「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration）各簽署方代表齊聚一堂，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡達、韓國、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合大公國、英國和美國；台灣也由數位發展部次長侯宜秀代表，以非簽署方身分出席參與。（記者陳熙文／攝影）

美國25日在華府舉行「矽盛世」峰會，中國時政評論員認為，美國意在打造排他性體系，進一步壓縮中國企業參與全球AI供應鏈的空間，並對抗中國「一帶一路」布局。若成員國統一對中國實施出口管制，中國取得高階AI晶片及技術將更加困難，供應鏈圍堵也將加劇。

美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）25日在峰會上提到，美國致力在中國之外維持美國在AI和數位經濟的領導力，並透過「矽盛世」來打造合作聯盟，以強化美國的供應鏈。

本次峰會中，「矽盛世宣言」各簽署方代表出席，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡達、韓國、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合大公國、英國和美國；台灣也由數位發展部次長侯宜秀代表，以非簽署方身分出席參與。

「俄通社」報導，中國時政評論員周成洋分析，美國這項倡議覆蓋全球關鍵供應鏈節點，涉及半導體、關鍵礦產、能源和人工智慧基礎設施，擠壓中國企業參與國際AI產業分工和供應鏈合作的空間，打造排他性AI供應鏈網絡，將經濟問題政治化安全化，主要就是針對中國。

周成洋表示，如果「矽盛世」成員國統一對華出口管制，中國面臨的供應鏈圍堵將進一步加劇，獲取高端AI晶片及相關技術的難度將進一步加大，中國實施反制措施的效果將進一步降低。

從「矽盛世」成員國的組合來看，可以視為是對中國「一帶一路」倡議的戰略對抗。周成洋表示，菲律賓、希臘、巴拿馬掌握重要國際港口和水運交通，將對中國全球產業布局構成威脅；部分國家與中國「一帶一路」關鍵節點重合，會抵消中國的區域影響力；智利、阿根廷和哈薩克等資源大國，有豐富的鋰、銅、鈾、稀土等礦產資源，有利於提高美國的主動權和減少被中國「卡脖子」的風險。

他也特別點出，歐盟此次以整體名義加入倡議，被視為跨大西洋AI供應鏈合作進入新階段，但更像內部分歧與外部壓力下妥協，一方面，這與歐盟追求「技術主權」及戰略自主的目標相違，雖然法國反對，德國等工業大國最終仍支持加入；且歐洲在高階AI晶片、算力生態及安全戰略上高度依賴美國，一旦與美方脫鉤，本土AI產業恐受重創。

至於中方要如何應對，雖然AI晶片自給率提升，國產算力晶片和大模型生態也日趨成熟，但與美國仍然存在不小差距。中國要強化自主創新與國產替代，加強政策扶持和產業指導。並將關鍵礦產作為反制底牌之一，像是對美歐實施出口管制、減少關鍵礦產向倡議成員出口，或是爭取廣大「全球南方」國家的支持對沖圍堵。

一帶一路 戴桑布雷 華府

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