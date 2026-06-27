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誰是「境外勢力」？陸國安部發文顯示逐年擴大認定範圍

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
「中國數字時代」近日整理中國國安部官方微信近三年發布內容指出，手機App、藍牙耳機、學術研究、留學求職都納入可能遭「境外勢力」利用的情境。圖／取自大陸國安部微信公眾號
「中國數字時代」近日整理中國國安部官方微信近三年發布內容指出，手機App、藍牙耳機、學術研究、留學求職都納入可能遭「境外勢力」利用的情境。圖／取自大陸國安部微信公眾號

近年，中方對「境外勢力」的認定範圍明顯擴大，「中國數字時代」近日整理中國大陸國安部官方微信近三年發布內容指出，手機App、藍牙耳機、學術研究、留學求職、追星、相親，甚至「躺平」等生活方式，都納入可能遭「境外勢力」利用的情境。

由美國加州柏克萊分校傳播學院客座教授、「逆權實驗室」（Couter-Power Lab）主任蕭強創辦的網站「中國數字時代」，近日刊文〈境外勢力在哪裡：一份國安公眾號發文清單〉，盤點過去幾年大陸國安在社群平台的發文，如何反映出「境外勢力」認定範圍的變化。

該文指出，2023年3月陳一新出任大陸國安部部長，上任次月，該部門開設官方微信公眾號「國家安全部」，三個月後新版《反間諜法》正式施行，對「境外勢力」的認定範圍大幅擴大。人事、立法、媒體化三件事，在短短四個月內相繼完成。

此後，該部門公眾號加快發文頻率，涵蓋範圍持續擴大，近三年關於「境外勢力」的發文顯示，境外間諜的「觸角」已經伸進至少五大類、三十多個具體場景。

文中列舉，從手機上的跳出式廣告、藍牙耳機、App權限，到太陽能研究論文、海龜海魚、珍稀植物種子，再到追星、相親、求職、留學，乃至「躺平」的生活態度，「一個普通人一天當中能接觸到的東西，似乎沒有幾樣是安全的」。

文中最後提問AI，「一個人想避開所有境外勢力，做無可挑剔的好公民，應該長成什麼樣？」，得到的回答是「沒有手機、不社交、不工作、不出門、不娛樂、不養寵物、不種植物，卻始終保持高昂鬥志且毫無雜念的人」，並建議最好也不要使用AI，因為生成式人工智慧也已被列入了可能被境外勢力利用的清單。

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