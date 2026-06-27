聯合國憲章日中國代表傅聰強調：絕不允許新型軍國主義成勢為患

中國常駐聯合國代表傅聰26日在聯大「聯合國憲章日」紀念會議上發言時，再對日本軍國主義復活跡象進行抨擊，他強調，必須共同捍衛二戰勝利成果，絕不能允許「新型軍國主義」成勢為患。

據新華社報導，傅聰說，紀念「聯合國憲章日」，既是回顧歷史，更是面向未來。當今世界變亂交織，聯合國面臨危機挑戰，各國要以實際行動維護憲章，共同重振聯合國、激活聯合國、壯大聯合國。

傅聰表示，一是回歸憲章初心。聯合國是世界反法西斯戰爭勝利重要成果，憲章承載人類對歷史的反思、對和平的追求、對正義的期待。必須共同捍衛二戰勝利成果，牢固樹立正確史觀，反對任何扭曲歷史的錯誤言行，絕不能允許歷史悲劇重演，絕不能允許「新型軍國主義」成勢為患。

他表示，二是弘揚憲章精神。憲章所確立的主權平等、和平解決爭端等宗旨原則，為80年來世界維持整體和平發揮了不可取代的作用。當今世界戰爭陰雲翻湧，叢林法則再起，根源不是憲章過時了，而是憲章沒有有效落實。情況越複雜動盪，就越要維護以聯合國為核心的國際體系，遵守以憲章為基礎的國際關係基本準則。

他說，三是履行憲章義務。捍衛憲章權威和效力，不能止於空談，而要見諸行動。各國要實踐真正的多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，並推動建構更公正合理的全球治理體系。大國尤其要負起責任，帶頭講法治、行正道、作表率。

傅聰說，中國作為第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家，將繼續以實際行動履行對憲章的莊嚴承諾，為推動建構人類命運共同體作出不懈努力。