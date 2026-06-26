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李在明指中國漁船越界捕撈 陸外交部：就問題保持溝通

中央社／ 台北26日電
南韓總統李在明。圖／法新社
南韓總統李在明。圖／法新社

南韓總統李在明日前表示，不能對越過西部海域北方界線非法作業的中國漁船放任不管。中國外交部今天表示，中韓雙方有較成熟的漁業問題對話機制，就有關問題保持密切溝通。

中國外交部發言人郭嘉昆26日主持例行記者會。韓聯社記者提問，近期李在明對中國漁船「非法捕撈」情況表示擔憂，中方如何評論。

郭嘉昆表示，維護中韓兩國間海域局勢穩定和良好的漁業生產秩序，符合雙方共同利益。中方一貫要求中國漁民依法依規作業，同時堅決維護中國漁民合法權益。中韓雙方有較為成熟的漁業問題對話機制，就有關問題保持著密切溝通。

韓聯社報導，李在明24日訪問位於仁川市甕津郡延坪島的和平瞭望台時表示，不能對越過西部海域北方界線（NLL）非法作業的中國漁船放任不管。

報導表示，李在明當天聽取軍方報告時獲悉，延坪島一帶北韓漁船捕撈活動較活躍，也有中國漁船在北方界線以南海域非法作業。

李在明表示，既然確定這些漁船越過韓方正式劃定的北方界線，就不能放任不管。他質疑是否應常態化部署執法船隻進行管控，以及執法船數量是否不足，並多次強調需要研究對策。

李在明 韓方 外交部

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