陸副外長晤日本貿促會代會長 北京：盼日經濟界積極改善中日關係

日本首相高市早苗去年11月在該國眾院答辯時，針對「台灣有事」的回應激起北京高度不滿，雙方關係急凍迄今。而大陸外交部26日證實，日本經濟界訪團日前到訪大陸時，大陸副外長華春瑩有與日方人士會見，除了闡述對雙邊關係與高市早苗言論一貫立場外，也喊話日本經濟界「為推動日方樹立正確歷史觀、改善中日關係」作出積極努力。

近期在北京鏈博會期間，有多個日本經濟團體前往參訪，且日本國際貿易促進協會訪問大陸期間還拜會了大陸外交部，並同華春瑩會見。大陸外交部發言人郭嘉昆26日下午在記者會上，針對NHK的上述提問作出回應。

郭嘉昆指出，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會於6月22日開幕，「據了解，有很多來自日本的企業和經濟界團體報名參加，這體現了日本經濟界對於改善中日關係、開展對華合作的迫切需求」。

他強調，希望「日本為政者」傾聽、重視這些聲音，正視問題根源，反思糾錯，以實際行動體現改善對華關係誠意，為中日正常交流創造必要條件。

郭嘉昆同時證實，6月22日華春瑩應約會見出席鏈博會的日本國貿促代理會長橋本岳一行，大陸方面對河野洋平會長去世表示哀悼，「並就中日關係及日本首相高市早苗涉台錯誤言論等闡述一貫立場，希望日本經濟界為推動日方樹立正確歷史觀、改善中日關係作出積極努力」。

不過大陸外交部官網上，迄今沒有刊出華春瑩與日本經濟界會物的相關消息。

日前逝世的日本前眾院議長河野洋平，生前擔任日本國際貿易促進協會會長，曾在去年率團訪問大陸時與大陸總理李強會面，他原定21至24日率領50人規模的訪團到訪北京，但不幸先於8日逝世。共同社先前披露，河野去世後，大陸通知稱難以安排與大陸領導層成員會面，當時即傳出代表團將推遲訪問。

此次橋本共偕4人出席鏈博會，並於22日與華春瑩會晤，共同社日前援引橋本說法指出，「實現與華春瑩的會面，就彼此立場進行對話，找到交流的頭緒，這是很大的成果」。據稱橋本表達該協會代表團再度訪問大陸的意願，對此華春瑩表示「歡迎」。

除了這次接觸外，5月大陸於蘇州舉辦APEC貿易部長會議時，日本經濟產業大臣赤澤亮正也有率隊出席。他5月23日稱於22日APEC晚宴上與大陸商務部長王文濤進行了短暫站立交談，但他未透露對話細節，而此次會議也未能實現真正意義上的部長級對話。