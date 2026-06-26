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去年停辦…海基會擬復辦「台商子女夏令營」 羅文嘉：預算還沒通過
海基會「台商子女夏令營」活動去年礙於預算刪減問題停辦；海基會秘書長羅文嘉今天表示，經過內部評估，決定今年復辦，儘管目前立法院預算還沒審議通過。
海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。
羅文嘉表示，台商子女夏令營活動獲得回響，期望繼續舉辦的聲音不斷；儘管立法院尚未通過今年預算，不過經過內部評估，決定復辦台商子女夏令營活動，7月計有3梯次，活動內容包括認識台灣不同族群、不同文化等多元議題。
他說，去年由於大陸委員會（陸委會）對於海基會的補助被刪除，導致沒有經費舉辦台商子女夏令營活動；今年經過內部評估，認為可以先復辦，「如果說真的這個錢不夠或怎麼樣，我們再來想辦法」。
羅文嘉強調，海基會應該做的業務會持續地進行；台商子女夏令營活動的舉辦成果不是不清不楚的、看不到的，希望國會可以理解與支持這些活動，這些活動內容都是可以被檢視的。
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