快訊

害自己？美光高層暗酸蘋果「激進砍價」 加劇現在記憶體短缺

500碗2026／美食地圖曝光！全台472間小吃入選 北中各1家並居榜首

罹病期間仍持續看診…復健科名醫陳柏旭病逝享年55歲 長庚醫院說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

去年停辦…海基會擬復辦「台商子女夏令營」 羅文嘉：預算還沒通過

中央社／ 台北26日電
海基會26日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉主持。圖／中央社
海基會26日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉主持。圖／中央社

海基會台商子女夏令營」活動去年礙於預算刪減問題停辦；海基會秘書長羅文嘉今天表示，經過內部評估，決定今年復辦，儘管目前立法院預算還沒審議通過。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。

羅文嘉表示，台商子女夏令營活動獲得回響，期望繼續舉辦的聲音不斷；儘管立法院尚未通過今年預算，不過經過內部評估，決定復辦台商子女夏令營活動，7月計有3梯次，活動內容包括認識台灣不同族群、不同文化等多元議題。

他說，去年由於大陸委員會（陸委會）對於海基會的補助被刪除，導致沒有經費舉辦台商子女夏令營活動；今年經過內部評估，認為可以先復辦，「如果說真的這個錢不夠或怎麼樣，我們再來想辦法」。

羅文嘉強調，海基會應該做的業務會持續地進行；台商子女夏令營活動的舉辦成果不是不清不楚的、看不到的，希望國會可以理解與支持這些活動，這些活動內容都是可以被檢視的。

夏令營 海基會 台商

延伸閱讀

谷立言稱維持現狀是兩岸對話基礎 羅文嘉拋「三二一」籲從僵局邁向合作

影／慶通車順便催預算 賴清德：粽子都吃完了總預算還沒通過

蔡依林曾辦過夏令營！2006 年聯手救國團舉辦「J1 歡樂夏令營」

總預算卡關快300天！8大津貼7月調升有錢發？恐影響89萬人：成政治算計犧牲品

相關新聞

四駐台機構發聲挺台 環時社評：合夥替台獨撐腰？門都沒有

中國大陸近期以來在台灣以東海域展開「執法行動」。美、英、法、德駐台機構24日發出聯合聲明表態，認為中方行動威脅區域穩定。中共黨媒人民日報旗下《環球時報》今對此發表了一篇題為「社四國合夥給「台獨」撐腰？門兒都沒有」的社評，這篇社評稱，台灣島以東海域不是域外勢力的戰略試驗場，也不是日菲可以私下劃線的政治空白區。任何外部撐腰都改變不了兩岸同屬一個中國的鐵的事實。

谷立言稱維持現狀是兩岸對話基礎 羅文嘉拋「三二一」籲僵局邁向合作

美國在台協會處長谷立言日前接受本報專訪時指出，美方持續呼籲北京與台灣民選領袖互動，因為台灣有高度維持現狀的共識，這是對話的絕佳基礎，對此海基會祕書長羅文嘉在回應相關議題時，拋出「三二一」主張，呼籲兩岸從僵局邁向合作，帶動文明發展。

習近平會見洪森：願紮實推進中柬命運共同體建設

據新華社，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在人民大會堂會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。習近平表示，中方一貫將柬埔寨作為週邊外交重點方向，堅定支持柬埔寨維護國家主權與安全、走出符合自身國情的發展道路。中方願同柬方一道，共守和平、共謀發展、共創繁榮，紮實推進中柬命運共同體建設，為推動構建人類命運共同體樹立典範。

曾擔任香港議員 「獵人書店」負責人觸犯國安條例被捕

又有香港民眾因涉嫌觸犯國安法律而被捕。香港警方25日凌晨宣布拘捕一男一女，並指控兩人涉嫌違反「維護國家安全條例」。港媒報導，其中的女性是曾擔任區議員的「獵人書店」負責人黃文萱。

大陸與孟加拉提升雙邊關係 習近平：推進中緬孟經濟走廊建設

大陸國家主席習近平26日上午在北京與到訪的孟加拉總理塔里克會晤，雙方宣布構建「新時代中孟命運共同體」。習近平提到，大陸支持孟加拉新政府順利施政，願同孟方高質量共建「一帶一路」，推進中緬孟經濟走廊建設，加強地區互聯互通。

在京會晤奧地利外長　王毅：中歐關係定位非對手

中國外交部長王毅在北京會晤奧地利外交部長賴辛格。王毅表示，中歐關係正確定位是夥伴、非對手，中國發展是歐洲機遇、非挑戰，期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。