習近平會見洪森：願紮實推進中柬命運共同體建設

據新華社，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在人民大會堂會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。習近平表示，中方一貫將柬埔寨作為週邊外交重點方向，堅定支持柬埔寨維護國家主權與安全、走出符合自身國情的發展道路。中方願同柬方一道，共守和平、共謀發展、共創繁榮，紮實推進中柬命運共同體建設，為推動構建人類命運共同體樹立典範。

報導稱，習近平祝賀柬埔寨人民黨成立75週年，祝福柬埔寨人民黨領導柬不斷開創國家建設和民族振興事業新局面。他表示，去年4月，我對柬埔寨進行國事訪問，同柬領導人一道開啟建構新時代全天候中柬命運共同體新篇章。一年多來，兩國互信持續增強，各領域合作不斷深入，中柬傳統友好展示新的時代內涵。

習近平強調，當前，國際和地區情勢發生複雜深刻變化，中柬兩國應攜手在變局中顯擔當、在亂象中守正道，為地區和平發展注入更多穩定性。

習近平對中柬關係提出四點看法。一要築牢戰略互信根基。雙方要從歷史中汲取力量，百尺竿頭更進一步，將互信水準提升到新高度。二要走穩發展振興之路。雙方要推動「工業發展走廊」和「魚米走廊」取得實質進展。三要維護各自國家長治久安。中方願同柬方建立安全夥伴關係。中方高度讚賞柬方清剿電信網路詐騙的決心和行動，願同柬方一道持續發力，徹底剷除電詐「毒瘤」。四要打造策略協作典範。中方讚賞柬方恪守一個中國原則，並率先對中方提出的重大理念和倡議予以支持。

洪森表示，他完全贊同習近平對柬中鐵桿友誼以及構建新時代全天候柬中命運共同體的積極評價。

洪森並表示，無論國際情勢如何變化，柬方始終堅持對華友好，堅定奉行一個中國原則，堅決支持中國為實現國家完全統一、反對任何形式「台獨」分裂行徑所做的一切努力。

他表示，柬方願同中方加強「五角戰略」與共建「一帶一路」倡議對接，深化經濟、安全、國防、人文等領域合作。清剿電詐犯罪是柬目前工作優先事項，柬方願同中方密切打擊電詐執法合作。柬埔寨人民黨與中國共產黨長期保持緊密合作，柬方願同中方共同落實新的兩黨交流合作備忘錄，助力柬中命運共同體建設。