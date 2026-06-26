大陸與孟加拉提升雙邊關係 習近平：推進中緬孟經濟走廊建設

大陸國家主席習近平26日上午在北京與到訪的孟加拉總理塔里克會晤，雙方宣布構建「新時代中孟命運共同體」。習近平提到，大陸支持孟加拉新政府順利施政，願同孟方高質量共建「一帶一路」，推進中緬孟經濟走廊建設，加強地區互聯互通。

據央視新聞，在位於北京人民大會堂的會晤中，習近平向塔里克（Tarique Rahman）表示，「無論國際形勢如何變化，中方都將堅持中孟友好大方向不動搖，始終做孟方值得信賴的好朋友、好鄰居、好夥伴」。他稱，今年是中共成立105周年。「我們團結帶領中國人民從積貧積弱成功走出中國式現代化道路，靠的就是堅持獨立自主、自立自強，堅持把國家發展進步的命運牢牢掌握在自己手中」。大陸支持孟加拉維護國家獨立、主權和領土完整，反對外部干涉。願同孟方密切各層級往來，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互支持。

此次雙方宣布構建「新時代中孟命運共同體」，是兩年內第二度提升雙邊關係。2024年7月時任孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）訪問大陸時，雙方宣布關係提升為「全面戰略合作夥伴關係」，不過哈西娜返國後遇到大規模反政府示威，旋即辭職流亡印度，孟加拉成立由諾獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）擔任首席顧問的臨時政府，直到今年2月塔里克領導孟加拉國民族主義黨在大選中獲勝並執政。

習近平強調，大陸堅持睦鄰安鄰富鄰政策和親誠惠容理念，支持孟加拉新政府順利施政，願同孟方高質量共建「一帶一路」，有序規劃重點合作，挖掘綠色低碳、數位經濟、資訊技術、人工智慧等領域合作潛力，開展醫療、文化、教育、地方等交流，推進中緬孟經濟走廊建設，加強地區互聯互通。大陸願同孟方共同推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，更好維護兩國正當權益和全球南方共同利益。

消息並指，塔里克祝賀中共成立105周年，表示很高興兩國關係提升至新時代孟中命運共同體的新水平。孟方希望同大陸加強黨際交流，共建「一帶一路」，密切經貿、互聯互通、農業、科技、綠色能源、教育、衛生等領域合作交流，助力孟加拉實現現代化。孟方堅定恪守一個中國原則，「認為台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的『台獨』，堅決捍衛聯大第2758號決議的權威」。此外孟方完全支持並願同大陸加強在國際地區事務中的協調配合，共同維護二戰勝利成果和以聯合國為核心的國際秩序。

塔里克係應大陸總理李強邀請，於24至26日訪問大陸，他先到大連出席夏季達沃斯論壇，而後轉往北京參加多場活動。他此趟出訪馬來西亞與大陸，是就任後首次。他已與李強在25日會談，孟加拉媒體The Daily Star報導雙方簽署了 13 份諒解備忘錄，涵蓋各領域的合作。此外塔里克也與大陸全國人大委員長趙樂際、中共中聯部長劉海星、多家大陸大型工業集團高層會晤。他今日下午將啟程返回達卡。