四駐台機構發聲挺台 環時社評：合夥替台獨撐腰？門都沒有

中國大陸近期以來在台灣以東海域展開「執法行動」。美、英、法、德駐台機構24日發出聯合聲明表態，認為中方行動威脅區域穩定。中共黨媒人民日報旗下《環球時報》今對此發表了一篇題為「社四國合夥給「台獨」撐腰？門兒都沒有」的社評，這篇社評稱，台灣島以東海域不是域外勢力的戰略試驗場，也不是日菲可以私下劃線的政治空白區。任何外部撐腰都改變不了兩岸同屬一個中國的鐵的事實。

該社評稱，6月24日，英國在台辦事、法國在台協會、德國在台協會、發表了一份「罕見」的聯合聲明，對中國大陸在台灣島以東海域加強執法巡查行動「表達關切」，聲稱這些行動「威脅地區穩定、航行自由及國際航運安全」。同一天，「美國在台協會」也跳出來幫腔。

它說，四國的「關切」與民進黨當局的「抗議」一唱一和，上演了一齣政治鬧劇。幾個域外國家對中國執法巡查的正當行動指手畫腳，就想給「台獨」分裂勢力撐腰？門兒都沒有。

文章稱，中方相關部門進行相關執法巡查活動，重點針對的正是日本和菲律賓非法啟動的所謂「劃界談判」。日菲企圖把中國海洋權益拿來私下交易，性質十分惡劣。中方當然不能接受，也絕對不會坐視不理。它稱，美英法德此時聯動發聲，除了給台獨分裂勢力遞刀，也是在替日菲非法操作「張目」，妄圖把台灣島以東海域包裝成外部勢力介入台海的新支點。

它提到，美英法德所謂「關切」，無異於對主人打掃自家院子說三道四，荒唐至極。有的國家首相剛辭職，連新首相都還沒選出來，居然還有閒工夫帶頭在台海挑事。中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，相關部門在此進行相關執法巡查活動，是依法行使管轄權、維護地區穩定和海上秩序的正當合法之舉。包括中國海警岱山艦編隊執法巡查、中國交通運輸部組織的海上交通專項執法行動、自然資源部組織的海洋環境調查等，完全符合中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。

它稱，這一系列井然有序的行動，顯示我國對台灣島以東海域的管控進入了新階段，形成多部門共管模式。

文章批判道，美英法德聯手炒作「航行自由」、「航運安全」，套用國際法詞彙，實際上是在偷換概念、轉移焦點。任何國家都無權把「航行自由」解釋成「無視中國主權和海洋權益的自由」。今天他們拿「航行自由」攻擊中國執法行動，實質是要求中國在自己家門口放棄管轄、放棄維權、放棄秩序塑造能力。這種做法才是航行自由的真正威脅。

文章表明，外部勢力將中國治理能力建構污名化為「脅迫」，恰恰說明它們真正擔心的是中國對台灣島週邊海域的依法治理、有效管控和秩序塑造能力不斷增強。

社評接著轉向民進黨當局，稱其對日菲侵權行徑裝聾作啞、視而不見，卻拉攏貼靠外部勢力，對中央政府維權行動大肆攻擊抹黑，鼓譟「台獨」分裂謬論，再次暴露出其冥頑不化的「台獨」本性和背叛中華民族整體利益的醜惡嘴臉。

文章最後稱，台灣島以東海域不是域外勢力的戰略試驗場，也不是日菲可以私下劃線的政治空白區。任何外部撐腰都改變不了兩岸同屬一個中國的鐵的事實，阻擋不了中國依法維權、依法治理、依法塑造台海秩序的進程。

它說，外部勢力越想藉「航行自由」興風作浪，中國就越要把該管的海域管起來，把該執的法執到位，把國家主權和海洋權益牢牢掌握在自己手中。這也是一個負責任大國維護區域和平穩定的應有之舉。