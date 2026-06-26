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在京會晤奧地利外長　王毅：中歐關係定位非對手

中央社／ 台北26日電
中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同奧地利外長賴辛格舉行會談。新華社
中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同奧地利外長賴辛格舉行會談。新華社

中國外交部長王毅北京會晤奧地利外交部長賴辛格。王毅表示，中歐關係正確定位是夥伴、非對手，中國發展是歐洲機遇、非挑戰，期望奧地利續為中歐關係發展發揮建設性作用。

據中國外交部訊息，王毅25日在北京會晤賴辛格（Beate Meinl-Reisinger）時表示，中奧建交55年來，雙邊關係整體保持健康穩定發展，最重要的經驗是相互尊重、平等相待，最有效的作法是開放包容、互利共贏。

王毅指出，中奧友好戰略夥伴關係證明，大小不同、制度不同、文明不同的國家也可以交朋友、做夥伴。雙方要秉持建交初心，保持高層交往，尊重彼此核心利益，深化互利合作，築牢兩國關係的社會和民意基礎。

王毅提到，中歐關係的正確定位是夥伴、非對手，中國發展是歐洲機遇、非挑戰；讚賞奧地利奉行理性務實對中政策，期望奧地利繼續為中歐關係發展發揮建設性作用。

他說，目前國際形勢亂象叢生，和平發展遭遇嚴重衝擊，中國願與奧地利加強溝通協作，共同維護聯合國權威，捍衛國際法治和公平正義，支持多邊主義和自由貿易，推動改革完善全球治理體系，為世界和平與發展事業作出兩國新貢獻。

賴辛格應王毅邀請於22至26日訪問中國。

據路透社報導，賴辛格在中國進行為期5天訪問，這也是賴辛格一年內第3次與王毅會晤，目前正值中歐關係持續波動之際，北京正尋求透過與歐洲各國建立直接溝通管道，穩定與改善中歐關係。

歐盟官員日前表示，歐盟27個成員國對於遏制與中國日益擴大的貿易逆差及減少對於稀土等關鍵供應依賴的觀點逐漸趨於一致，不過歐盟成員國對於如何回應有不同看法，包括法國在內等國家傾向採取更強硬策略；德國、西班牙、奧地利趨於謹慎。

王毅 奧地利 北京

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