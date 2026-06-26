共軍火箭軍稱「拓展常導打擊台獨囂張氣焰」撐起國家安全腰桿

共軍火箭軍黨委26日在黨媒「學習時報」撰文，其中提到了火箭軍的發展歷程，聲稱「拓展常導打擊台獨囂張氣焰」、「兩彈結合」反制核威脅等作為，「撐起了國家安全和民族尊嚴的腰桿子」。文章也強調「火箭軍永遠忠誠於黨」、「堅決防止政治上的自由主義，堅決同各種錯誤思想作鬥爭」。

這篇由共軍「火箭軍黨委」署名的文章「努力建設一支強大的現代化火箭軍」，26日刊於學習時報頭版。

文章提到，「無論是『兩彈結合』反制核威脅、核訛詐霸權，拓展常導（傳統彈頭飛彈）打擊『台獨』囂張氣焰，還是現實應對穩控周邊安全態勢，主動亮劍支撐國家鬥爭博弈，戰略導彈（飛彈）部隊用敢戰能戰勝戰的過硬能力，撐起了國家安全和民族尊嚴的腰桿子，發揮了不可替代的戰略支撐和『王牌』、『底牌』作用」。

文章指，火箭軍只有牢固立起備戰打仗指揮棒，「著眼抗強制強狠抓戰略能力」，奮進一流、向大向強，才能以國之重器擔當國之重任。文章並稱，大陸發展環境面臨深刻複雜變化，處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。「面對新形勢、新任務、新挑戰，戰略導彈部隊必須擔當時代重任，加快鍛造制勝打贏的戰略鐵拳」。

文章強調火箭軍「永遠忠誠於黨」。指出當前部隊思想政治建設面臨的考驗錯綜複雜，「影響黨對軍隊絕對領導、侵蝕人民軍隊政治本色的諸多因素現實存在」，必須堅持好、運用好、發展好政治建軍這個重要法寶，堅定不移抓好思想武裝，真學真懂真信真用習近平強軍思想，堅定不移深化政治整訓，「從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，突出管權治權、選人用人縱深推進正風肅紀反腐」，著力解決「入黨幹什麼、當兵幹什麼、為將幹什麼和不敬畏法紀、不知止不知恥」的現實問題，同時堅決防止政治上的自由主義，堅決同各種錯誤思想作鬥爭。