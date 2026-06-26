全球獨角獸企業「AI霸榜」 DeepSeek擠進前15

胡潤研究院發布「二○二六全球獨角獸榜」，其中，美國以八○六家居冠，中國大陸以三八一家排名第二。胡潤指出，中國大陸新增獨角獸主要集中在ＡＩ、機器人、半導體等領域，看好未來五年中國大陸獨角獸企業數量可望突破五百家。

胡潤全球獨角獸榜列出全球成立於二○○○年之後、估值十億美元以上的非上市公司。榜單估值計算的截止日期為二○二六年一月一日，這是胡潤研究院第八次發布全球獨角獸榜。

根據榜單，全球獨角獸企業數量較去年增長百分之五點三至一六○三家，創歷史新高。美國以八○六家獨角獸企業領跑，較去年增加四十八家，占全球總數的百分之五十點三。中國大陸以三八一家獨角獸企業位居全球第二，較去年增加三十八家。英國以七十家獨角獸企業位列第三。

榜單前三名皆為ＡＩ大模型業者，Anthropic一躍成為全球估值最高獨角獸，達人民幣六點六兆元（約新台幣三十一兆元），一年內估值增加人民幣六點一兆元，創胡潤獨角獸榜的紀錄；OpenAI以人民幣五點八兆元（約新台幣二十七兆元）估值位列第二；字節跳動則以估值人民幣三點三兆元（約新台幣十五兆元）位列第三。

胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，今年榜單前三都聚焦在ＡＩ領域，他也特別提到DeepSeek，指其同樣是大模型領域的企業，僅用三年時間，DeepSeek成長為價值人民幣三千四百億元的獨角獸，躋身全球獨角獸前十五名。

胡潤預估，中國大陸獨角獸數量有望在五年內突破五百家。新上榜企業以DeepSeek為首，其次是深圳３Ｄ列印公司拓竹；從產業分布來看，主要集中在機器人、人工智慧、半導體領域，也涵蓋再生能源、航太等領域。

他也提到，今年有二十六家中國大陸獨角獸企業成功上市，數量創近五年新高，包括市值人民幣九千五百億元的智譜、人民幣三千八百億元的盛合晶微、超過人民幣三千億元的摩爾線程與沐曦股份。

胡潤也透露，中國大陸許多獨角獸企業創辦人具有「清華背景」，月之暗面創始人楊植麟為清華博士，藍箭航天創始人王建蒙畢業於清華航天系；銀河通用機器人創始人王鶴、燧原科技創始人趙立東均為清華校友。