再度回應鳳梨釋迦爭議 梁文傑駁鄭麗文：扯水果沒意義

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式在海峽論壇行銷鳳梨釋迦，而陸委會副主委梁文傑日前稱鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」，掀起輿論反彈，在他道歉之際，國民黨主席鄭麗文抨擊民進黨不顧農民活路。梁文傑25日下午回應指出，不論中央或地方政府就是不准去海峽論壇，但賣水果從來不在禁令中，他稱，「扯農業、扯水果、扯別的其實沒有什麼意義」。

梁文傑下午在陸委會例行記者會上，面對媒體詢問鄭麗文在國民黨於台東縣舉行的行動中常會上表示，民進黨全面切斷了兩岸交流，不顧農民的活路，以及大陸國台辦說（梁文傑）道歉並不能平息農民的怒火等，做出上述回應。

他表示，這次的事情其實很簡單，從頭到尾陸委會的立場就是不管是中央還是地方政府，「只要屬於需要審查許可的才能過去的人員，就是不准去所謂的海峽論壇，因為我們早就把海峽論壇定位為對岸的大型統戰平台」。他旋稱，至於所謂賣水果或者是農業或者是其他商業事情，「從頭到尾不在我們陸委會所發布的禁止令當中」。

他強調，從頭到尾就是說公職人員不管是中央或地方，「在兩岸政策上必須與與中央政府保持一致」。當中央政府說某一個活動不適合去的時候，「當然就不要去，我們的要求就是這麼簡單。所以扯農業、扯水果、扯別的其實沒有什麼意義」。