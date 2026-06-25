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台業者助陸踩線團申請 陸委會：不涉合作行為

中央社／ 台北25日電

中國大陸上海、福建旅遊業者申請來台考察，由台灣相關業者、團體協助。陸委會今天表示，目前看起來，這個案例未被認定涉及「合作行為」，對於詳細狀況會再加以了解。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

中國大陸上海、福建旅遊業者申請來台考察被駁回。陸委會重申，相關旅遊業者來台踩線考察必須先由觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通才能進行，對岸逕自聯繫台灣旅遊相關協會或團體，協助安排來台考察踩線，將產生失序情形。

台灣旅遊相關協會、團體協助安排上海、福建旅遊業者來台踩線考察是否涉及兩岸條例合作行為？梁文傑表示，是否構成合作行為，必須視其目的而定；截至目前為止，這個案例還沒有被直接認定為合作行為，相關申請也已經被駁回了。

他說，對於這個案例詳細狀況會再加以了解。

中國大陸國台辦發言人陳斌華昨天透過「答記者問」批評，上海、福建踩線團來台考察受阻是人為設障。他說，「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」是大陸海協會、台灣海基會在「九二共識」基礎上協商與簽署，台灣要求先經觀光小兩會協商，充分反映「否定九二共識、破壞兩岸交流」本質。

梁文傑駁斥陳斌華的說法。梁文傑說，中國大陸國台辦的說法是將多年來兩岸所簽署的協定均以九二共識作為前提；實際狀況是，政府在簽署協定時，從沒有以九二共識或「一中原則」為前提，「他們硬要這麼解釋，我們也只能很無奈」。

梁文傑重申，要求觀光小兩會先協商的原因在於，過往中國大陸民眾來台旅遊出現很多問題，例如「觀光一條龍」、客源穩定性等。台灣對於兩岸旅遊開放是以事務角度看待，呼籲對岸放棄政治前提，不要再阻礙兩岸觀光交流。

陸委會 福建 考察

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