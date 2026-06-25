陸海警船擾台灣東部海域引美英法德關切 陸外交部：依法行使管轄權

日、菲5月底宣布啟動海域劃界談判後，大陸海警與海事部門船艦頻繁在台灣東部海域活動，美國、英國、法國與德國24日齊聲對此表達關切。大陸外交部发言人郭嘉昆25日表示，這是中方「依法」行使管轄權的「正當舉措」，民進黨當局對日菲侵權行徑裝聾作啞，「卻拉攏貼靠外部勢力對『中央政府』維權行動大肆攻擊抹黑」，必遭唾棄。

郭嘉昆25日下午在例行記者會上聲稱，根據大陸國內法和包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，「中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架」，中方有關部門在該海域開展相關執法巡查活動，是「依法行使管轄權，維護地區穩定和海上秩序的正當舉措」，也是針對日本、菲律賓操弄劃界議題，侵害中方海洋權益的必要行動。

他強調，有關國家應尊重中方主權、領土完整和海洋權益，停止混淆是非、顛倒黑白，有關機構不應發表與身份不符的言論。

郭嘉昆批評稱，民進黨當局對日本、菲律賓侵權行徑裝聾作啞、視而不見，「卻拉攏貼靠外部勢力對中央政府維權行動大肆攻擊抹黑」，鼓譟台獨分裂謬論，這再次暴露出民進黨當局冥頑不化的台獨本性和背叛中華民族整體利益的醜惡嘴臉，必將遭到兩岸同胞的唾棄和歷史的清算。

大陸國防部發言人張曉剛25日下午也在例行記者會上稱，日菲宣布擬劃界海域「位於中國台灣島以東，中國在上述海域擁有專屬經濟區和大陸架」。日菲繞開中方，擅自啟動所謂海域劃界談判，嚴重違反包括聯合國海洋法公約在內的國際法和國際關係基本準則，嚴重侵害中國海洋權益。

張曉剛並指，大陸在相關海域依法開展執法巡查「正當必要」，是維護國家領土主權和海洋權益的「正義之舉」。在這個問題上，侵權挑釁的是日菲，拉幫結派對中方施壓沒有用。

路透報導，美國國務院發言人表示，「中國行動嚴重破壞區域穩定」，英國、法國與德國駐台機構則發布聯合聲明，表明中國相關活動令人擔憂。