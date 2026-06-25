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委內瑞拉強震 陸外交部：暫無中國公民傷亡報告

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）

委內瑞拉24日晚間接連發生兩起強震，官方通報已造成至少32人死亡、逾700人受傷。針對是否有中國公民傷亡，大陸外交部發言人郭嘉昆25日表示，中方正與中國駐委內瑞拉使館保持密切聯繫，截至目前暫無中國公民傷亡報告。

澎湃新聞報導，郭嘉昆25日主持大陸外交部例行記者會。針對委內瑞拉此次地震是否造成中國公民傷亡，以及中方可提供哪些援助。郭嘉昆表示，截至目前暫無中國公民傷亡報告。中方密切關注委內瑞拉地震災情進展，下一階段願根據委內瑞拉方面需要，提供力所能及的幫助。

不過，陸媒紅星新聞稍早報導，委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉受訪時表示，已知10名華人受困、1名13歲女孩遇難，救援工作仍在持續進行。

何正偉表示，目前卡拉卡斯及拉瓜伊拉地區受災較嚴重，多棟建築倒塌，仍有部分中國同胞受困在建築物內。不過，目前華人傷亡情況尚無準確統計，當地救援力量正將受困中國同胞轉移至卡拉卡斯華人社區安置，並與相關部門協同展開救援。

另有委內瑞拉電視台的記者提問，委內瑞拉發生兩場7級以上強震，襲擊首都卡拉卡斯，對當地造成極大影響，基礎設施和建築嚴重受損，目前搜救行動仍在進行中，許多國家都已提供援助。郭嘉昆表示，中方注意到有關委內瑞拉地震的報導，向委內瑞拉政府和受災民眾表示誠摯慰問。

郭嘉昆稱，相信在委內瑞拉政府領導下，委內瑞拉人民一定能夠戰勝災害、早日重建家園。中方願根據委內瑞拉方面需要，以適當方式提供力所能及的幫助。

委內瑞拉 強震 中方

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