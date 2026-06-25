賴總統呼籲大陸放棄武力攻台 陸國防部：分裂行徑必遭迎頭痛擊

賴清德總統日前與外媒茶敘時，喊話中國大陸放棄武力攻台。大陸國防部發言人張曉剛今天表示，賴清德當局頑固堅持台獨立場，不斷謀獨挑釁，是危害台灣安全的根源所在，並指任何分裂行徑必遭「迎頭痛擊」。

張曉剛25日下午在大陸國防部例行記者會上表示，當前，賴清德當局頑固堅持台獨立場，不斷謀獨挑釁，是危害台灣安全的根源所在。大陸決不允許台獨分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，任何分裂行徑必遭全中國人民的「迎頭痛擊」。

他並指，賴清德當局妄圖以外謀獨、以武謀獨，是台海局勢緊張動盪的根源，也是地區和平穩定的「麻煩製造者」。大陸願以最大的誠意盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。

針對賴清德日前對於國防特別預算遭大幅度刪減後，表示「我們不會放棄」，會另提特別條例等方式來支持國軍，以及行政院上周通過2100億元「國防自主無人載具採購特別條例」等，張曉剛批評稱，民進黨當局變本加厲，揮霍台灣老百姓的血汗錢，投入毫無意義的軍購，加速把台灣推入兵兇戰危險境。

對於賴清德說無人機能發揮嚇阻效果，張曉剛則稱，「賴清德總想把台灣民眾往火坑里推」，大肆謀獨引戰，挑動兩岸對立對抗，「要和平還是戰爭？要人間煙火還是地獄景象？相信台灣老百姓有自己的選擇」。

另外，美國聯邦眾議院軍事委員會6月初通過2027財政年度國防授權法案，其中包括10億美元援台，張曉剛稱，武力換不來和平，窮兵黷武只會透支未來。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，「以台制華」注定不會得逞，以武謀獨只會加劇台海緊張，最終引火燒身，自食惡果。

他並強調，我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切實落實中美元首會晤重要共識，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定。