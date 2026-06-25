英美法德關切台灣島以東海域巡查 陸外交部：正當舉措

針對美國、英國、法國和德國表達對大陸在台灣島以東海域活動的關切，大陸外交部發言人郭嘉昆25日表示，根據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，中方有關部門在該海域開展執法巡查活動，是依法行使管轄權、維護地區穩定和海上秩序的正當舉措。

澎湃新聞報導，郭嘉昆25日主持大陸外交部例行記者會。有記者提問，美國、英國、法國和德國對中國在台灣島以東海域活動表達「擔憂」，認為中國在該海域部署海警巡邏部隊，威脅地區穩定、航行自由和國際航運安全。郭嘉昆作上述回應。

郭嘉昆表示，中方有關行動也是針對日本、菲律賓操作「劃界」議題、侵害中方海洋權益的必要行動。他並稱，有關國家應尊重中方主權、領土完整和海洋權益，停止混淆是非、顛倒黑白。

郭嘉昆並批評，民進黨當局對日本、菲律賓侵權行徑「裝聾作啞、視而不見」，卻拉攏貼靠外部勢力，對中央政府維權行動大肆攻擊抹黑，鼓噪「台獨」分裂謬論。他稱，這暴露出民進黨當局「台獨」本性和背叛中華民族整體利益，必將遭到兩岸同胞唾棄和歷史清算。

此外，針對台灣外事部門負責人稱，台方正與宏都拉斯政要及社會群體就所謂「台宏復交」進行對話磋商，宏都拉斯外交部隨後澄清並未就「復交」與台灣當局保持官方對話或接觸，郭嘉昆表示，中方注意到宏都拉斯政府已對台灣當局的說法作出澄清，這再次說明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。

郭嘉昆稱，中國同宏都拉斯建交以來，雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，各領域務實合作助力宏都拉斯經濟社會建設。中方願在一個中國原則基礎上，推動中宏關係不斷向前發展。

另，美國在台協會（AIT）24日在臉書公布，美國國務院、農業部及商務部聯合致函美國各州州長與企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備等方面交流，並強調相關合作完全符合《台灣關係法》下的美國政策。

AIT並稱，信函中特別提醒，大陸駐美使領館曾聯繫美國各州政府辦公室與民間企業，試圖阻撓與台灣交流，且往往曲解美國政策。信函呼籲，任何遭受此類外部施壓的州政府、地方官員及企業領袖，可直接與美國國務院聯繫尋求協助。

針對美方指稱大陸駐美使領館勸阻美國地方政府及企業與台灣往來，郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。他稱，美國聯邦和地方政府僅與台灣保持非官方關係，是美方在中美建交公報中作出的明確承諾。

郭嘉昆敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，不以任何藉口開展美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。