快訊

委內瑞拉雙強震撼動大樓！多棟建築倒塌 民眾憶驚魂：餘震像沒有盡頭

黃國昌赴北檢開庭 證實為養狗仔、偷拍政敵案出庭

下班注意！北部4縣市大雷雨轟到20點 19縣市豪雨下到明天上午

英美法德關切台灣島以東海域巡查 陸外交部：正當舉措

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（看台海微信公眾號）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（看台海微信公眾號）

針對美國、英國、法國和德國表達對大陸在台灣島以東海域活動的關切，大陸外交部發言人郭嘉昆25日表示，根據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架，中方有關部門在該海域開展執法巡查活動，是依法行使管轄權、維護地區穩定和海上秩序的正當舉措。

澎湃新聞報導，郭嘉昆25日主持大陸外交部例行記者會。有記者提問，美國、英國、法國和德國對中國在台灣島以東海域活動表達「擔憂」，認為中國在該海域部署海警巡邏部隊，威脅地區穩定、航行自由和國際航運安全。郭嘉昆作上述回應。

郭嘉昆表示，中方有關行動也是針對日本、菲律賓操作「劃界」議題、侵害中方海洋權益的必要行動。他並稱，有關國家應尊重中方主權、領土完整和海洋權益，停止混淆是非、顛倒黑白。

郭嘉昆並批評，民進黨當局對日本、菲律賓侵權行徑「裝聾作啞、視而不見」，卻拉攏貼靠外部勢力，對中央政府維權行動大肆攻擊抹黑，鼓噪「台獨」分裂謬論。他稱，這暴露出民進黨當局「台獨」本性和背叛中華民族整體利益，必將遭到兩岸同胞唾棄和歷史清算。

此外，針對台灣外事部門負責人稱，台方正與宏都拉斯政要及社會群體就所謂「台宏復交」進行對話磋商，宏都拉斯外交部隨後澄清並未就「復交」與台灣當局保持官方對話或接觸，郭嘉昆表示，中方注意到宏都拉斯政府已對台灣當局的說法作出澄清，這再次說明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。

郭嘉昆稱，中國同宏都拉斯建交以來，雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，各領域務實合作助力宏都拉斯經濟社會建設。中方願在一個中國原則基礎上，推動中宏關係不斷向前發展。

另，美國在台協會（AIT）24日在臉書公布，美國國務院、農業部及商務部聯合致函美國各州州長與企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備等方面交流，並強調相關合作完全符合《台灣關係法》下的美國政策。

AIT並稱，信函中特別提醒，大陸駐美使領館曾聯繫美國各州政府辦公室與民間企業，試圖阻撓與台灣交流，且往往曲解美國政策。信函呼籲，任何遭受此類外部施壓的州政府、地方官員及企業領袖，可直接與美國國務院聯繫尋求協助。

針對美方指稱大陸駐美使領館勸阻美國地方政府及企業與台灣往來，郭嘉昆表示，中方一貫堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。他稱，美國聯邦和地方政府僅與台灣保持非官方關係，是美方在中美建交公報中作出的明確承諾。

郭嘉昆敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，不以任何藉口開展美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

外交部 德國 英國

延伸閱讀

中國海警船擾台灣東部海域 美英法德齊聲關切

鼓勵惠台 美國務院致函各州擴大與台交流

英法德駐台機構聲明：大陸船東部海域行動 威脅區域穩定

AIT關切陸海警船滋擾我東部海域 外交部表達感謝

相關新聞

梁文傑批國台辦「統一七個更好」：只要中共不來亂 台灣好得很

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日指，台灣約七成民意支持維持現狀，可作為兩岸對話基礎，並稱北京嘗試在台灣製造分裂的作法不會成功。陸委會副主委梁文傑25日回應，「現狀」即兩岸互不隸屬，若一方持續試圖改變，對話基礎將難以維繫，並批大陸國台辦「和平統一後七個更好」的說法，強調台灣本就具備繁榮基礎，「只要中共不來亂，台灣好的很」，七大好處對台灣人來說吸引力非常低。

陸《民族團結進步促進法》將實施 梁文傑：未改變赴陸風險

大陸《民族團結進步促進法》將於7月1日實施，陸委會副主委梁文傑25日表示，該法的法律概念定義模糊，民眾難以判斷、只能自我審查，正是中共法律用於威嚇的特點。即使沒有這部法律，中共仍可用各種罪名對付台灣人，赴陸風險並未改變。

我公布共軍航母「福建艦」航經台海 陸國防部：例行訓練

國軍本周開展為期5天「立即備戰操演」之際，共軍航空母艦「福建號」23日航經台灣海峽，引發關注。大陸國防部25日回應稱，這是例行訓練，今後還會繼續組織。

再批高市早苗涉台言論 前日相鳩山由紀夫：可理解中國不滿

日本前首相、東亞共同體研究所理事長鳩山由紀夫25日在第21屆濟州論壇上表示，日本首相高市早苗應立即糾正涉台錯誤言論並道歉，並稱相關表態顯然違背1972年《日中聯合聲明》精神。

陸委會：中共對台「跨境鎮壓」逾110例 含韓國瑜任董事長的「這單位」

陸委會副主委沈有忠24日表示，中共對台跨境鎮壓越來越嚴重，企圖脅迫台灣社會接受其政治主張，並呈現常態化、制度化及法律化趨勢。他並指，中共對台跨境鎮壓已超過110例，對象包括企業、民間智庫與團體、個人、民意代表與政府部門，已成為當前破壞兩岸民間正常交流的原因之一。

中共七一將至 習近平赴山東德州農村考察

中共七一建黨紀念日將至，大陸國家主席習近平24日在大陸山東省德州市考察時強調，農業農村現代化關係中國式現代化全局，要提升農業綜合生產能力和質量效益，確保糧食等重要農產品穩定供給，並因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設。他並要求落實糧食生產支持政策，做好農資保供穩價，力爭全年糧食豐收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。