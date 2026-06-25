美日軍演與國軍操演時間重合 陸國防部回應了
針對美日正在進行「勇敢之盾2026」大規模軍演，台軍也同步舉行備戰操演，大陸國防部25日表示，民進黨當局蓄意製造緊張、升高兩岸對立對抗，不得人心，「靠軍演壯膽換不來真正安全」。大陸國防部並稱，解放軍始終保持高度戒備，將堅決挫敗任何「台獨」妄動。
據大陸國防部官網消息，國防部25日下午舉行例行記者會，由新聞發言人張曉剛答覆媒體提問。針對美日「勇敢之盾2026」軍演與台軍備戰操演時間高度重合，被指針對台海意味強烈，張曉剛作上述回應。
張曉剛表示，不管是誰，把對抗當成常態，把民生福祉放在政治私利之後，最終都將付出相應代價。
此外，針對日本防衛大臣近期再次公開質疑大陸國防費透明度，並稱日本將以透明方式投資無人機、人工智慧等新型作戰手段，以適應不斷變化的衝突性質，張曉剛也回應稱，中國大陸的國防費公開透明，每年依法公開國防支出預算總額及其規模、結構、用途等資訊，也積極參加聯合國軍費透明制度。
張曉剛指出，自2008年以來，大陸每年都向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告；中國國防支出一貫堅持合理、適度、克制，占GDP比重長期低於1.5%。
他並指，反觀日本，作為二戰戰敗國，防衛預算連續14年快速增長，防衛支出占GDP比重升至2%，甚至還要進一步提升至3.5%，人均防衛支出是中國的3倍多。
張曉剛稱，日方用「陰謀論」抹黑中國國防開支，妄想轉移視線、誤導輿論，掩飾其「再軍事化」野心和舉動。真正應該向世界講清楚的是日本，「新型軍國主義」成勢為患，意欲何為。
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