同屬陸客踩線團為何到本島才要「小兩會」？陸委會：金馬係特殊區域

昨日大陸國台辦透過答記者問披露大陸福建省與上海市到本島的旅遊踩線團被我政府阻擋，其後陸委會表示，陸客來台踩線考察團須由觀光「小兩會」溝通才能進行。而對於先前2024年踩線團到馬祖成行並得到陸委會樂觀其成，且未有小兩會溝通，陸委會今日解釋，金馬是「特殊區域」，且相較本島，「環境比較好控制」，所以沒有要求小兩會先溝通。

陸委會副主委梁文傑25日下午主持例行記者會。本報記者詢問大陸福建、上海來本島踩線的旅遊業者申請案概況，梁文傑表示，踩線團事實上有兩團，一團是福建旅遊業的踩線團，一團是上海的旅遊業者的踩線團。

他說，兩團分別委託在台灣的兩個不同的團體邀請，「我們同時收到這兩個團的申請，可見背後應該是有一個協作」。他重申，對於兩岸觀光的事情，我們還是希望循小兩會能夠就一些問題先做溝通，所以這一次陸方直接請我們的兩個團體來辦踩線團的事情，「對不起，我們恕難配合」。

此外，對比陸客恢復到金馬旅遊，2024年6月底至7月初，福建踩線團赴馬祖並未皆由小兩會協商，陸委會還表示樂觀其成，並在踩線結束時呼籲陸客盡快提出申請到金馬旅遊，同樣是旅遊踩線團，為何到金馬與到本島，政府會有不同的前提要件？

而梁文傑則回應，當初開放金門馬祖旅遊的時候，「我們從一開始就是把它當做一個比較特殊的地區」，所以並沒有在金門馬祖旅遊的部分有要求要做小兩會的溝通，當時就讓他們直接過來踩線，這個差異是在這裡。他補充，也因為金門馬祖是外島，「所以相對的環境比較好控制」。到了台灣的話，「狀況就不一樣」，所以要考慮的事情比較多。

而有媒體問及，台灣旅遊業者協助大陸旅遊業者踩線團接洽，是否涉及到「合作行為」（兩岸條例33-1），梁文傑則說，合作行為要看他的目的到底是什麼。「到目前為止這個案例我們還沒有把它直接認定是屬於合作行為」。且因為相關申請「已經被我們駁回了」，對於這個事會暫時先去了解狀況這樣就好了。

此外，對於國台辦表示「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」是在九二共識的基礎上簽訂，梁文傑則指我方政府在簽訂各項協議時，從來沒有說這份協議就是因為有九二共識所以才簽下來，「他們硬要這麼解釋，我們也只能很無奈」。他再度說明，之所以要求觀光小兩會聯繫溝通，是因為過去大陸居民來台旅遊的的經驗出現很多問題，如一條龍、被扭曲等，甚至還有穩定性的問題。政府「完全是從事務角度去看它，也就是我們沒有要跟你們談政治，就是純粹就事務性的問題來做協商」。