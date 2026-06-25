梁文傑批國台辦「統一七個更好」：只要中共不來亂 台灣好得很

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日指，台灣約七成民意支持維持現狀，可作為兩岸對話基礎，並稱北京嘗試在台灣製造分裂的作法不會成功。陸委會副主委梁文傑25日回應，「現狀」即兩岸互不隸屬，若一方持續試圖改變，對話基礎將難以維繫，並批大陸國台辦「和平統一後七個更好」的說法，強調台灣本就具備繁榮基礎，「只要中共不來亂，台灣好的很」，七大好處對台灣人來說吸引力非常低。

針對谷立言說法，陸委會副主委梁文傑25日在例行記者會上指出，兩岸的現狀就是中華人民共和國和中華民國互不隸屬，中華民國是主權獨立的國家。在此現狀下，我方當然就是願意和對岸展開各種的交流和對話。不過，他指，若此現狀對方一直要改變、打破的話，這樣對話基礎就很困難。

梁文傑接著指，大陸的目標在近幾年已慢慢清晰，他們不是要維持現狀，目的就是要摧毀中華民國，要消滅中華民國，最終要把台灣變成中華人民共和國的一個省，「他的目標就是這樣」。因此，我方再三強調，政府目標就是維持中華民國的持續存在和繁榮，這個目標是絕對不會打折的。

近日，谷立言接受本報專訪時說，台灣政黨在面對民主和安全等議題時，彼此觀點比想像中更接近，不是非黑即白、非藍即綠；台灣有支持維持現狀的七成民意，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎；而北京嘗試在台灣製造分裂，不會得到想要的結果。

另一方面，針對大陸國台辦24日提出「和平統一後台灣七個更好」說法，國台辦發言人張晗稱，兩岸和平統一後，有強大祖國作為後盾，台灣同胞將與大陸同胞一道共享國家尊嚴與榮耀，在國際上「腰桿更硬、底氣更足」，並將獲得更安全、更有尊嚴的環境與前所未有的發展機遇。

梁文傑對此表示，大陸國台辦花了那麼久的時間，終於在24日記者會把所謂統一後的七大好處最後一個好處——外交上的好處補起來。但我方聽完後認為，相關論述的核心可歸結為「只要其實你只要中共不要來亂，台灣好的很」。

梁文傑指出，台灣現在在外交面對的打壓，「不就是你中共在進行的嗎？」他在指，台灣為什麼要花這麼多錢做自我防衛，不就是因為「中共在武力威嚇嗎？」

梁文傑並強調，台灣本身即是非常繁榮和平的島嶼，「那都是因為中共在亂，所以只要不來亂，台灣好的很」。基於此，大陸這些「七大好處」的論述，「寫了這麼多文章，其實對台灣人的吸引力是非常非常低」。