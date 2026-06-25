陸《民族團結進步促進法》將實施 梁文傑：未改變赴陸風險

大陸《民族團結進步促進法》將於7月1日實施，陸委會副主委梁文傑25日表示，該法的法律概念定義模糊，民眾難以判斷、只能自我審查，正是中共法律用於威嚇的特點。即使沒有這部法律，中共仍可用各種罪名對付台灣人，赴陸風險並未改變。

梁文傑今天在例行記者會上表示，《民族團結進步促進法》有些非常模糊的法律概念，像是破壞民族團結、製造民族分裂、不利於民族團結進步等，民眾沒辦法確定什麼是安全，什麼是危險，只能自我審查。這也是中共法律的特點，目的就是為了威脅恫嚇。

他進一步指出，日本、美國、加拿大等國家也對這部法律提出憂慮，但是對台灣人來講，就算沒有這部法律，中共也可以用任何想要用的罪名安在你的頭上。其他國家的人可能會因為新疆、西藏、台灣等議題，會憂慮中共動用這部法律，但是對台灣人來講，多了、少了這部法律，到中國大陸都是有風險的。

另外，針對該法規定「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」，被認為是「長臂管轄」。大陸司法部副部長胡衛列昨天表示，針對的是違法行為，責任追究將嚴格依法依規審慎規範，不影響中外正常人文交流交往，學術研討、經貿合作等活動。

梁文傑表示，其他國家的憂慮並不會因此解除，中共會透過這各種手法監控網路言論，可能發表某些言論，到中國大陸就被叫去問話。比如台灣人曾在臉書上發表過挺反送中運動的言論，到了香港就面對盤查、盤問或拘留，「中共方面的自我解釋不能夠消滅大家的疑慮」。