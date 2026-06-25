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影／回應對台七大好處...梁文傑：中國不要來亂 台灣好的很

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
陸委會副主委梁文傑今天主持例行記者會時，重申陸委會的立場，強調賣水果從頭到尾不在陸委會所發布的禁止令之中。記者邱德祥／攝影
陸委會副主委梁文傑今天主持例行記者會時，重申陸委會的立場，強調賣水果從頭到尾不在陸委會所發布的禁止令之中。記者邱德祥／攝影

台東縣長饒慶鈴申請海峽論壇參加遭到駁回後，仍用錄影方式參加，宣稱要替鳳梨釋迦請命，引爆了「鳳梨釋迦之亂」，國民黨主席鄭麗文與中國國台辦皆以此抨擊陸委會，稱其不顧農民活路，陸委會副主委梁文傑今天主持例行記者會時，重申陸委會的立場，強調賣水果從頭到尾不在陸委會所發布的禁止令之中，對於中共發布對台七大好處 ，梁文傑冷回，中國不要來亂，台灣好的很。

對於記者詢問如何看待鄭麗文與中國國台辦的種種抨擊，梁文傑表示，這次的事情其實很簡單，從頭到尾，陸委會的立場是，不管中央或地方，只要是屬於需要審查許可才能過去的人員，就是不准去海峽論壇，因為陸委會已將其定義為對岸的大型統戰平台。

梁文傑表示，至於賣水果或農業商業事務，從頭到尾不在陸委會所發布的禁止令之中，陸委會從頭到尾就是說，公職人員不管中央與地方，在兩岸政策上必須與中央政府保持一致，當中央政府說某個活動不適合去的時候，大家就不要去，陸委會的要求就是這麼簡單，扯農業、扯水果、扯別的其實沒有什麼意義，陸委會從頭到尾的要求就是很簡單且明確的。

對中共出台的對台七大好處，梁文傑表示，台灣現在的外交被打壓，不就是中共在進行的嗎？台灣為什麼要花這麼多的錢、花那麼多的力氣做自我防衛，不就是因為中共用武力威嚇嗎？其實台灣本來就是非常繁榮和平的島嶼，都是因為中共在亂，所以只要不來亂，台灣好的很，那這些七大好處寫了這麼多文章，其實對台灣人的吸引力是非常、非常低的。

梁文傑 饒慶鈴 國台辦

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