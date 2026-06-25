快訊

特助工作包山包海挨轟…劉伊心開4.5萬月薪徵到人了 應徵者曝光

下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

並非個案！華銀3分行挪用9客戶462萬元 金管會開罰800萬

我公布共軍航母「福建艦」航經台海 陸國防部：例行訓練

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國防部發言人張曉剛25日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影
大陸國防部發言人張曉剛25日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

國軍本周開展為期5天「立即備戰操演」之際，共軍航空母艦「福建號」23日航經台灣海峽，引發關注。大陸國防部25日回應稱，這是例行訓練，今後還會繼續組織。

大陸國防部發言人張曉剛25日下午主持召開例行記者會，本報記者提問，在台灣軍方本周展開「立即備戰操演」之際，台灣國防部23日披露，共軍航空母艦「福建號」當天航經台灣海峽，並再度公布空拍監控畫面，指台軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，我國防部長顧立雄則表示，對於台海周邊動態都有充分的掌握。陸方能否證實「福建艦」23日航經台海，並介紹航向與此次行動任務？

對此，張曉剛首先反駁指，「台灣是中國的一部分，哪有什麼國防部長」。他隨後針對福建艦動向指出，「這是福建艦開展例行訓練，今後我們還會繼續組織。」

而針對台灣本周開展「立即備戰操演」，以及陸軍本月初在台灣中部河川出海口一帶，朝台灣海峽方向進行美製M142「海馬士」多管火箭系統射擊訓練，被認為指向共軍可能的兩棲登陸路徑。張曉剛回應稱，台灣一些舉動純屬「自我壯膽打氣」，在「以武拒統」的道路上走得越遠，自取滅亡的結局就來得越快。

對於「立即備戰操演」與美軍太平洋司令部主導的「勇敢之盾2026」跨國聯演，時間高度重疊，張曉剛批評稱，「靠軍演壯膽換不來真正安全」，解放軍始終保持高度戒備，堅決挫敗任何台獨妄動。

另外，我國安局近日開設「中國民眾聯繫窗口」，提供大陸民眾提供情報線索，張曉剛表示，「國台辦已做了回應，我再送民進黨當局一句話，機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。」

共軍 台海 福建

延伸閱讀

國軍立即備戰操演！共軍福建號航艦航經台海 軍方再次公布空拍照

福建號航經台海 國防部空拍監控

共軍福建號航經台海 顧立雄：充分掌握 重要動態會適時公布

美環太平洋軍演將登場 顧立雄：我方未參演

相關新聞

梁文傑批國台辦「統一七個更好」：只要中共不來亂 台灣好得很

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日指，台灣約七成民意支持維持現狀，可作為兩岸對話基礎，並稱北京嘗試在台灣製造分裂的作法不會成功。陸委會副主委梁文傑25日回應，「現狀」即兩岸互不隸屬，若一方持續試圖改變，對話基礎將難以維繫，並批大陸國台辦「和平統一後七個更好」的說法，強調台灣本就具備繁榮基礎，「只要中共不來亂，台灣好的很」，七大好處對台灣人來說吸引力非常低。

陸《民族團結進步促進法》將實施 梁文傑：未改變赴陸風險

大陸《民族團結進步促進法》將於7月1日實施，陸委會副主委梁文傑25日表示，該法的法律概念定義模糊，民眾難以判斷、只能自我審查，正是中共法律用於威嚇的特點。即使沒有這部法律，中共仍可用各種罪名對付台灣人，赴陸風險並未改變。

我公布共軍航母「福建艦」航經台海 陸國防部：例行訓練

國軍本周開展為期5天「立即備戰操演」之際，共軍航空母艦「福建號」23日航經台灣海峽，引發關注。大陸國防部25日回應稱，這是例行訓練，今後還會繼續組織。

再批高市早苗涉台言論 前日相鳩山由紀夫：可理解中國不滿

日本前首相、東亞共同體研究所理事長鳩山由紀夫25日在第21屆濟州論壇上表示，日本首相高市早苗應立即糾正涉台錯誤言論並道歉，並稱相關表態顯然違背1972年《日中聯合聲明》精神。

陸委會：中共對台「跨境鎮壓」逾110例 含韓國瑜任董事長的「這單位」

陸委會副主委沈有忠24日表示，中共對台跨境鎮壓越來越嚴重，企圖脅迫台灣社會接受其政治主張，並呈現常態化、制度化及法律化趨勢。他並指，中共對台跨境鎮壓已超過110例，對象包括企業、民間智庫與團體、個人、民意代表與政府部門，已成為當前破壞兩岸民間正常交流的原因之一。

中共七一將至 習近平赴山東德州農村考察

中共七一建黨紀念日將至，大陸國家主席習近平24日在大陸山東省德州市考察時強調，農業農村現代化關係中國式現代化全局，要提升農業綜合生產能力和質量效益，確保糧食等重要農產品穩定供給，並因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設。他並要求落實糧食生產支持政策，做好農資保供穩價，力爭全年糧食豐收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。