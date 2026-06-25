我公布共軍航母「福建艦」航經台海 陸國防部：例行訓練

國軍本周開展為期5天「立即備戰操演」之際，共軍航空母艦「福建號」23日航經台灣海峽，引發關注。大陸國防部25日回應稱，這是例行訓練，今後還會繼續組織。

大陸國防部發言人張曉剛25日下午主持召開例行記者會，本報記者提問，在台灣軍方本周展開「立即備戰操演」之際，台灣國防部23日披露，共軍航空母艦「福建號」當天航經台灣海峽，並再度公布空拍監控畫面，指台軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，我國防部長顧立雄則表示，對於台海周邊動態都有充分的掌握。陸方能否證實「福建艦」23日航經台海，並介紹航向與此次行動任務？

對此，張曉剛首先反駁指，「台灣是中國的一部分，哪有什麼國防部長」。他隨後針對福建艦動向指出，「這是福建艦開展例行訓練，今後我們還會繼續組織。」

而針對台灣本周開展「立即備戰操演」，以及陸軍本月初在台灣中部河川出海口一帶，朝台灣海峽方向進行美製M142「海馬士」多管火箭系統射擊訓練，被認為指向共軍可能的兩棲登陸路徑。張曉剛回應稱，台灣一些舉動純屬「自我壯膽打氣」，在「以武拒統」的道路上走得越遠，自取滅亡的結局就來得越快。

對於「立即備戰操演」與美軍太平洋司令部主導的「勇敢之盾2026」跨國聯演，時間高度重疊，張曉剛批評稱，「靠軍演壯膽換不來真正安全」，解放軍始終保持高度戒備，堅決挫敗任何台獨妄動。

另外，我國安局近日開設「中國民眾聯繫窗口」，提供大陸民眾提供情報線索，張曉剛表示，「國台辦已做了回應，我再送民進黨當局一句話，機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。」