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再批高市早苗涉台言論 前日相鳩山由紀夫：可理解大陸不滿

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
日本前首相鳩山由紀夫25日在濟州論壇表示，日本首相高市早苗應糾正涉台言論並道歉，並稱相關表態違背《日中聯合聲明》精神。（中新社資料照）
日本前首相鳩山由紀夫25日在濟州論壇表示，日本首相高市早苗應糾正涉台言論並道歉，並稱相關表態違背《日中聯合聲明》精神。（中新社資料照）

日本前首相、東亞共同體研究所理事長鳩山由紀夫25日在第21屆濟州論壇上表示，日本首相高市早苗應立即糾正涉台錯誤言論並道歉，並稱相關表態顯然違背1972年《日中聯合聲明》精神。

據新華社25日報導，鳩山由紀夫在論壇開幕式上表示，日本政府不應支持「台獨」。他並稱，《日中聯合聲明》承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，高市早苗涉台言論與《日中聯合聲明》立場相矛盾。

鳩山由紀夫表示，中國政府對此感到憤怒不滿「完全可以理解」。他並表示，日本政府應明確向中國表示，將繼續遵守《日中聯合聲明》，特別是堅持不支持「台灣獨立」的立場。

濟州論壇創立於2001年。第21屆濟州論壇於6月24日至26日在韓國濟州舉行，與會各國專家和學者就如何維護地區和平與繁榮進行對話。

鳩山由紀夫被視為日本的「親中派」。一直與大陸政府維持友好關係，他當選後即表明不會參拜靖國神社，此後歷任民主黨政府亦跟隨。

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