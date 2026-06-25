聽新聞
0:00 / 0:00
再批高市早苗涉台言論 前日相鳩山由紀夫：可理解大陸不滿
日本前首相、東亞共同體研究所理事長鳩山由紀夫25日在第21屆濟州論壇上表示，日本首相高市早苗應立即糾正涉台錯誤言論並道歉，並稱相關表態顯然違背1972年《日中聯合聲明》精神。
據新華社25日報導，鳩山由紀夫在論壇開幕式上表示，日本政府不應支持「台獨」。他並稱，《日中聯合聲明》承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，高市早苗涉台言論與《日中聯合聲明》立場相矛盾。
鳩山由紀夫表示，中國政府對此感到憤怒不滿「完全可以理解」。他並表示，日本政府應明確向中國表示，將繼續遵守《日中聯合聲明》，特別是堅持不支持「台灣獨立」的立場。
濟州論壇創立於2001年。第21屆濟州論壇於6月24日至26日在韓國濟州舉行，與會各國專家和學者就如何維護地區和平與繁榮進行對話。
鳩山由紀夫被視為日本的「親中派」。一直與大陸政府維持友好關係，他當選後即表明不會參拜靖國神社，此後歷任民主黨政府亦跟隨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。