陸委會：中共對台「跨境鎮壓」逾110例 含韓國瑜任董事長的「這單位」

陸委會副主委沈有忠24日表示，中共對台跨境鎮壓越來越嚴重，企圖脅迫台灣社會接受其政治主張，並呈現常態化、制度化及法律化趨勢。他並指，中共對台跨境鎮壓已超過110例，對象包括企業、民間智庫與團體、個人、民意代表與政府部門，已成為當前破壞兩岸民間正常交流的原因之一。

陸委會25日中午發布新聞稿表示，沈有忠24日參加由法務部與加拿大駐台北貿易辦事處共同主辦的全球合作暨訓練架構（GCTF）「建構韌性民主以因應跨國鎮壓」國際研習營。本次研習營由外交部、美國在台協會、澳洲辦事處、日本台灣交流協會、英國在台辦事處共同協辦，賴清德總統也於開幕時蒞臨致詞。

沈有忠致詞時表示，中共對台的跨境鎮壓在過去一段時間以來愈來愈嚴重，企圖利用跨境鎮壓脅迫台灣社會接受其政治主張，顯示中共操作跨境鎮壓有常態化、制度化及法律化的趨勢。這不僅無助兩岸關係的改善，也破壞民間交流的互信基礎。

沈有忠指出，跨境鎮壓不僅是國安議題，也是人權議題。依據陸委會的資料，中共對台灣的跨境鎮壓已經超過110例，對象包括企業、民間智庫與團體、個人、民意代表與政府部門。例如立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會，也是中共跨境鎮壓的對象。中共對台的跨境鎮壓，也成為當前破壞兩岸民間正常交流的原因之一。

沈有忠表示，此次來自多個國家的學者專家或是政府代表共同探討「跨境鎮壓」，是因為這個議題不是只有發生在台灣，也發生在全球許多民主國家，成為傷害全球自由民主發展的嚴重威脅。面對中共惡意對台實施跨境鎮壓，政府有責任揭露其手段，嚴懲在地協力者，並且與全球深化合作，降低跨境鎮壓對民主社會的傷害。

沈有忠最後呼籲，中共應停止對台灣各種型態的跨境鎮壓，讓兩岸關係回到正向循環，落實健康有序的交流，才是共謀兩岸人民福祉的善意作法。台灣也將會持續與世界民主國家深化合作，確保自由民主與法治在台灣的發展。