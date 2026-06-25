王毅與巴基斯坦外長通話：美伊絕不能重燃戰火 下階段應做好3事

據大陸外交部24日深夜發布新聞稿，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅當晚應約同巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）通電話，雙方就伊朗與美國開啟新階段談判交換意見。王毅表示，中方將一如既往支持巴基斯坦和志同道合的國家繼續發揮建設性作用，並提出下階段應重點做好3件事，包括鞏固全面停火、盡快恢復荷莫茲海峽正常通航，以及支持中東國家改善彼此關係。

據陸方新聞稿，達爾在通話中先對中國共產黨即將迎來建黨105周年表示祝賀；王毅提及，中方願同巴方加強黨際交流，分享治國理政經驗。

達爾向王毅通報伊美開啟新階段談判有關情況，並感謝中方始終堅定支持巴方和平斡旋努力。達爾表示，大陸國家主席習近平就維護和促進中東和平穩定提出的4點主張，以及巴中兩國就中東海灣地區和平穩定提出的5點倡議，為引導局勢降溫發揮重要作用。巴方期待同中方繼續密切協調配合，共同為實現地區持久和平穩定發揮建設性作用。

王毅則感謝巴方第一時間通報伊美新階段談判情況。他表示，伊美簽署諒備是國際社會共同努力的結果，巴基斯坦在其中發揮了關鍵和獨特作用。和平進程剛剛開始，今後還有很長甚至曲折艱難的路要走；但中方將一如既往支持巴基斯坦和志同道合的國家繼續發揮建設性作用，願同巴方保持密切溝通協調。

王毅並指，下階段應重點做好3件事：第一，鞏固全面停火止戰局面，絕不能重燃戰火。他說，伊美諒備符合伊朗根本和長遠利益，也符合國際社會普遍期待；中方願同各方一起，堅定支持談判排除干擾推進下去。

第二，盡快恢復荷莫茲海峽正常通航，確保全球產供鏈穩定。王毅表示，海峽的安排既要尊重沿岸國主權和合法權益，也要符合國際慣例和各國共同願望。

第三，支持中東國家盡快改善彼此關係，探討新的地區安全架構。王毅指出，包括海灣在內的中東地區不能再成為大國博弈角鬥場和地緣政治犧牲品，地區國家應堅持真正的戰略自主，把命運切實掌握在自己手中。

王毅最後表示，中東問題的癥結仍是巴勒斯坦問題。中方呼籲地區各國在解決巴勒斯坦問題上形成更加一致的聲音，採取更加協調的行動，盡早落實「兩國方案」，實現地區長治久安。

路透報導，美國總統川普24日表示，伊朗已向美方保證，不會向通過荷莫茲海峽的船舶收取通行費或其他費用；若相關說法不實，美方將終止談判。

王毅近期已多次就伊朗局勢與達爾溝通。王毅5月28日在紐約會見達爾時曾表示，巴方積極斡旋美伊談判，是可信賴、合格的斡旋者；中方將繼續支持巴方和平努力，共同推動各方堅持對話談判，推動全面停火，盡早恢復中東海灣地區和平穩定。