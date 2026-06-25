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香港1名書店負責人被控觸犯國安條例 遭警方逮捕

中央社／ 香港25日電

又有香港民眾因涉嫌觸犯國安法律而被捕。香港警方今天凌晨宣布拘捕1男1女，並指控兩人涉嫌違反「維護國家安全條例」。有港媒報導，其中的女性是曾擔任區議員的「獵人書店」負責人黃文萱。

香港警務處國安處凌晨宣布，警方昨天在九龍深水埗執法，搜查一家店鋪並拘捕其負責人，分別為一名33歲女子及一名32歲男子，兩人涉嫌違反國安條例的「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，以及有組織及嚴重罪行條例的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

警方指控，兩人涉嫌在店內展示「具有煽動意圖的物品」，以及出售「具有煽動意圖的刊物」，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。

據公布，警方宣稱兩名被捕者涉嫌曾「收取外國政治組織的多筆匯款資助」。警方在店內及兩人的住所查獲了一批具煽動意圖的物品、書籍和涉案文件，兩人目前正被扣留調查。

據官方香港電台報導，被捕的女性是曾擔任區議員的「獵人書店」負責人黃文萱。

國安 法律 香港

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