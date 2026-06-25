DW專訪黎智英之女：相信香港人終究愛自由

德國之聲：很榮幸你接受我們德國之聲中文節目的專訪！你的父親黎智英之前明知自己可能要坐牢，但他還是決定要留在香港。身為他的女兒，你是怎樣承受這項決定所帶來的代價的？

我的爸爸當時就說，他的一切都是香港給的。他12歲就到香港，當時兩手空空。他現在擁有的一切都是香港給他的。能有這樣一個爸爸，我覺得很驕傲。同時，我也常常想念他，尤其是父親節前後。香港的父親節和英美都是同一天。他入獄已經5年6個月了，我們常常會想念他。

德國之聲：你今天來到德國波昂DW總部，是為了代父親領取「言論自由獎」。對父親的公眾關注度提高，一方面這固然是好事，但也有可能帶來一些負面影響，甚至是危險。從這個角度來說，你如何看待這項獎項的意義？

肯定有意義啊！現在他只有靠外部的壓力才有可能出獄。僅靠香港的制度，是沒有什麼希望的。我其實不想這樣說的，因為其實我也是在香港長大的，所以說實話，這樣講讓我有點心痛。但事實就是這樣，現在必須要有一些壓力 。今天得到這樣一份榮譽，我們都很感激。

德國之聲：你已經很久沒見到父親了。你們有聯繫嗎？就你所知，他近況如何？

我爸已經78歲了，今年就要滿79歲。距離上次我見到他，已經11個月左右了。我們仍然會寫信，只不過總要等一段時間才會收到。

德國之聲：多久？

不一定。有時候會等兩三個星期。我爸坐監後身體狀況一直不是很好 。他的身體越來越差，越來越老，所以我們真的很擔心了。因為在監獄裡並不會有特別針對性的醫療照護。對於一個身體本來就有很多問題的人來說，他實際上需要更多的醫療服務，這真的很讓我擔心。

德國之聲：你們可以多大程度地自由溝通？

去探望的時候，我們在一個房間裡，爸爸在另一邊的一個房間裡，兩邊都會有警衛。所以我們說話都會更加小心。但是只要能見到爸爸，我就已經很開心了。其實呢，因為很少能見到他，所以每當有機會時，你並不會想聊那些特別敏感的話題，而是那些關於家裡人的事情，真的就是些「無聊」的事情啦。

德國之聲：這個事情對你家裡的影響肯定是很大的。我聽你以前的採訪，你說過，家裡最容易擔驚受怕的人就是你。那麼你現在要到處為父親發聲，是否改變了你面對恐懼的方式？

我想我還在逐漸適應吧。我離開香港還不到一年。比較幸運的是，我們家都是天主教徒，所以無論到哪裡，都能找到教堂隨時去祈禱。而且大家都對我很好、支持我，我覺得自己很幸運的。

德國之聲：說到支持，你是否還能感受到來自仍在香港的港人的支持？

不少媒體都會對我進行報導，也有這樣的專訪，我還會寫英文的評論文章，也有些翻成了中文，另外還有一些影片。在影片的留言區，好多人都會為我和我的哥哥加油，表示支持。有時候，我心情低落的時候，就去看看這些留言。我現在身邊也有不少人在支持我，我真的非常感謝他們。

德國之聲：現在海外港人數量也越來越多，你覺得他們在為黎智英發聲方面扮演了怎樣的角色？

其實我和海外港人目前來往還不多，不是很熟悉。但我看過其中幾位的作品，有幾位比較熟悉，也有不太熟悉的，但都讓我很感動。我也非常感謝他們！

德國之聲：最後我想問，你是否會擔心，香港人最終也會變得賺錢至上，而不再去努力爭取自由和權利？

我覺得各有各的決定。我相信很多香港人還是愛自由的，我也曾經留在香港很久，也知道在香港的壓力。如果他們真的那樣決定，也輪不到我去批評。

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