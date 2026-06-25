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客家兒童合唱團遭世界合唱大會改名 客委會：若不改拒參加

聯合報／ 記者陳湘瑾陳宛茜／台北報導
國立客家兒童合唱團原本預計八月參加有「合唱界奧林匹克」美譽的「世界合唱大會」。圖／客委會提供
國立客家兒童合唱團原本預計八月參加有「合唱界奧林匹克」美譽的「世界合唱大會」。圖／客委會提供

國立客家兒童合唱團參加有「合唱界奧林匹克」之稱的「世界合唱大會」，團名卻遭主辦單位改為「中國台灣客家兒童合唱團」。陸委會昨日表示嚴厲譴責，並指對岸在國際上全面打壓我民間團體的行徑，嚴重傷害兩岸人民的情感。客委會警告，若無法改回名稱，國立客家兒童合唱團將拒絕參加。

世界合唱大會由「國際合唱音樂聯合會」（ＩＦＣＭ）主辦，自一九八七年起每三年舉行一次，今年八月廿三日至廿八日將在澳門登場。客家委員會昨指出，今年三、四月時，ＷＳＣＭ官方網站上仍然以「National Taiwan Hakka Children's Choir」為團名，卻在六月廿二日修改為「China Taiwan Hakka Children's Choir」。

陸委會昨日發布新聞稿，對主辦單位擅自篡改名稱表達強烈不滿與嚴正抗議，並指「國立客家兒童合唱團」為客委會依法成立的國家級合唱團，此次獲選參與國際盛會實屬不易，國際組織應尊重參演團體，不應將政治框架強加於純粹的民間藝文活動之上。

陸委會表示，將全力支持主管機關客家委員會及合唱團，透過相關管道向主辦單位提出正式抗議與更正要求，捍衛我方應有的權益與尊嚴。

陸委會呼籲主辦單位應盡速恢復我團正式名稱，讓兒童的純粹歌聲得以在國際舞台上自由發聲。

客家公共傳播基金會董事長宋廷棟表示，國際合唱聯盟理事之一來函關切，認為我方不應遭受不公平對待。但由於活動也接受澳門政府的補助，這項更改是依照澳門政府的指示所進行，否則ＷＳＣＭ將無法舉辦。

他表示，過去兩個月來，客傳會與客委會、陸委會持續透過管道進行溝通，提出多元替代方案，如使用基金會別名或英文縮寫。但遺憾大會執意在官網改稱。

客委會主委古秀妃亦指出，客委會表達嚴正抗議，並要求主辦單位應盡速更正名稱。她表示，若無法改回名稱，國立客家兒童合唱團將拒絕參加。

澳門 客委會 陸委會

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