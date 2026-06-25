疑走私出口稀土 陸拘留2日人

日本官房長官木原稔廿四日表示，大陸五月在遼寧大連拘捕兩名日本人，涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」。被拘者中至少一人任職日本大型電機巨頭的大陸子公司，疑似試圖將大陸加強出口管制的稀土相關物品帶往境外。大陸外交部昨日亦證實兩人因違反大陸法律而被依法拘留。

同時，大陸商務部昨日宣布，將進一步完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規舉報機制，鼓勵實名舉報，並擴大對技術轉移、投資及研發合作等對外轉移行為的監管範圍，強化出口管制執法與社會監督，新規將於今年七月一日起實施。

公告提到，任何組織和個人均可舉報涉嫌違反出口管制法規的行為，包括未經許可出口戰略礦產、通過第三國轉運規避管制、非法對外轉移受管制技術，以及為違法出口提供貨運、報關、第三方電子商務交易平台和金融等服務等十三項行為。對於實名舉報且經查證屬實的案件，將給予獎勵。

據日本共同社報導，木原在記者會上透露，兩名日人分別於五月十八日及廿五日被拘，海關部門均在拘捕隔日向日本駐外使領館通報，兩人目前健康無虞。木原以案件仍在調查及保護隱私為由，未說明更多細節。大陸外交部發言人郭嘉昆昨證實兩名日本人因違反中國法律，被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報個案情況。他並強調，日方應教育提醒在陸日本公民和企業遵守中國法律法規。

另，彭博引述知情人士透露稱，日本首相高市早苗不願在今年十一月亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）深圳峰會期間，與大陸國家主席習近平會面，原因是不滿大陸對她發起人身攻擊。