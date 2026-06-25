聽新聞
0:00 / 0:00

創新突破 李強：陸產品競爭力不靠補貼

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸總理李強昨上午在大連出席夏季達沃斯論壇開幕式，針對大陸經濟局勢發表近四十分鐘演講，期間多次脫稿，並且駁斥外界的質疑。中新社
大陸總理李強昨上午在大連出席夏季達沃斯論壇開幕式，針對大陸經濟局勢發表近四十分鐘演講，期間多次脫稿，並且駁斥外界的質疑。中新社

二○二六年夏季達沃斯論壇開幕式昨日在遼寧省大連市舉行，大陸國務院總理李強致詞時用「穩、新、活、融」四個字形容大陸經濟當下特點和趨勢，表示大陸發揮了重要「避風港」作用。他並稱，大陸產品的競爭力不是靠政府補貼，「中國政府還沒有這麼富有，我們也補不起」，主要是靠大陸的大規模市場把新產品用起來。

據大陸外交部發布的致詞全文，李強說，大陸在當前國際能源短缺、產供鏈嚴重受阻的多重衝擊下，仍然能夠穩健發展，為不確定性增多的世界注入了寶貴的確定性，發揮了重要「避風港」作用。

他並指，大陸堅持主動擴大對外開放，已對六十三個國家實施零關稅政策，今年前五個月進口增速達到百分之廿點五，明顯高於出口。

另根據多家港媒直播，李強重申大陸企業對科研投入從未動搖，他特別提到華為，強調該公司長期遭受外部封鎖，但多年來研發投入不降反升，近十年投入人民幣一兆元用於科研，因此才有今天的硬核科技實力。他稱，今年大陸要全面實施「十五五規劃」，將加強關鍵技術攻關，顯著提高基礎研究經費投入占比，持續提升原始創新能力。

他強調，大陸的創新是苦練內功「拚」出來的。他說，大陸新能源、智能網聯汽車等產業蓬勃發展，背後新材料、動力電池、通信等科技突破，這才是大陸產品競爭力的關鍵，「而不是現在也有個別人士說的，中國產品有競爭力主要是靠中國政府補貼，不是這樣，中國政府還沒有這麼富有，我們也補不起」，主要是靠大規模市場把新產品用起來。

他也形容，大陸有完備的產業體系，「任何一項有價值的科技成果在中國製造的加持下都能迅速變為實際產品」。

李強還提及國際上有關「中國衝擊二點○」的質疑，並反駁指大陸的新興領域技術和產品，帶給世界的不是衝擊而是機遇，不是威脅而是賦能，他稱更多聲音以「中國機遇二點○」形容。李強昨日下午亦出席夏季達沃斯論壇工商界代表座談會，他說大陸從不刻意追求貿易順差，一直在與世界分享大陸國內市場，願同各方推動貿易優化平衡發展。

華為 李強 大陸 能源 零關稅 科技

延伸閱讀

發展產業靠補貼？陸總理李強駁「我們也補不起」 用4字概括未來經濟趨勢

罕見！韓中總理時隔7年在大連會晤 金民錫樂曬與李強自拍照

李強見南韓總理金民錫 籲中韓在半導體、AI合作

十五五經濟隱憂／外銷獨撐經濟 寄望成長新引擎

相關新聞

創新突破 李強：陸產品競爭力不靠補貼

二○二六年夏季達沃斯論壇開幕式昨日在遼寧省大連市舉行，大陸國務院總理李強致詞時用「穩、新、活、融」四個字形容大陸經濟當下特點和趨勢，表示大陸發揮了重要「避風港」作用。他並稱，大陸產品的競爭力不是靠政府補貼，「中國政府還沒有這麼富有，我們也補不起」，主要是靠大陸的大規模市場把新產品用起來。

客家兒童合唱團遭世界合唱大會改名 客委會：若不改拒參加

國立客家兒童合唱團參加有「合唱界奧林匹克」之稱的「世界合唱大會」，團名卻遭主辦單位改為「中國台灣客家兒童合唱團」。陸委會昨日表示嚴厲譴責，並指對岸在國際上全面打壓我民間團體的行徑，嚴重傷害兩岸人民的情感。客委會警告，若無法改回名稱，國立客家兒童合唱團將拒絕參加。

疑走私出口稀土 陸拘留2日人

日本官房長官木原稔廿四日表示，大陸五月在遼寧大連拘捕兩名日本人，涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」。被拘者中至少一人任職日本大型電機巨頭的大陸子公司，疑似試圖將大陸加強出口管制的稀土相關物品帶往境外。大陸外交部昨日亦證實兩人因違反大陸法律而被依法拘留。

旅遊業來台踩線被駁 陸批政治操弄

四月鄭習會後，中共中台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，其中包括「推動恢復上海市及福建省居民赴台灣本島個人遊試點」。大陸國台辦昨日藉由發言人陳斌華的答記者問，披露近日上海、福建旅遊業者來台踩線遭台灣駁回，陳斌華批評，民進黨當局單方面拋出「必須先經觀光小兩會協商」前提，是典型的政治操弄、人為設障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。