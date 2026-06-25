創新突破 李強：陸產品競爭力不靠補貼

二○二六年夏季達沃斯論壇開幕式昨日在遼寧省大連市舉行，大陸國務院總理李強致詞時用「穩、新、活、融」四個字形容大陸經濟當下特點和趨勢，表示大陸發揮了重要「避風港」作用。他並稱，大陸產品的競爭力不是靠政府補貼，「中國政府還沒有這麼富有，我們也補不起」，主要是靠大陸的大規模市場把新產品用起來。

據大陸外交部發布的致詞全文，李強說，大陸在當前國際能源短缺、產供鏈嚴重受阻的多重衝擊下，仍然能夠穩健發展，為不確定性增多的世界注入了寶貴的確定性，發揮了重要「避風港」作用。

他並指，大陸堅持主動擴大對外開放，已對六十三個國家實施零關稅政策，今年前五個月進口增速達到百分之廿點五，明顯高於出口。

另根據多家港媒直播，李強重申大陸企業對科研投入從未動搖，他特別提到華為，強調該公司長期遭受外部封鎖，但多年來研發投入不降反升，近十年投入人民幣一兆元用於科研，因此才有今天的硬核科技實力。他稱，今年大陸要全面實施「十五五規劃」，將加強關鍵技術攻關，顯著提高基礎研究經費投入占比，持續提升原始創新能力。

他強調，大陸的創新是苦練內功「拚」出來的。他說，大陸新能源、智能網聯汽車等產業蓬勃發展，背後新材料、動力電池、通信等科技突破，這才是大陸產品競爭力的關鍵，「而不是現在也有個別人士說的，中國產品有競爭力主要是靠中國政府補貼，不是這樣，中國政府還沒有這麼富有，我們也補不起」，主要是靠大規模市場把新產品用起來。

他也形容，大陸有完備的產業體系，「任何一項有價值的科技成果在中國製造的加持下都能迅速變為實際產品」。

李強還提及國際上有關「中國衝擊二點○」的質疑，並反駁指大陸的新興領域技術和產品，帶給世界的不是衝擊而是機遇，不是威脅而是賦能，他稱更多聲音以「中國機遇二點○」形容。李強昨日下午亦出席夏季達沃斯論壇工商界代表座談會，他說大陸從不刻意追求貿易順差，一直在與世界分享大陸國內市場，願同各方推動貿易優化平衡發展。