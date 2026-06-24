假借科學調查名義？陸科研船擾台灣東部海域 陸委會：灰色地帶侵擾

中國大陸科研船「向陽紅22」以「科學調查」名義侵擾台灣東部專屬經濟海域。陸委會表示，中共企圖營造對台灣海域具備管轄權假象，試圖以灰色地帶侵擾改變現狀。

「向陽紅22」在台灣東部專屬經濟海域假借科學調查名義來回航行騷擾，海巡「蘭嶼艦」於18日晚間8時併航監控、廣播驅離，「向陽紅22」隨即以15節航速，持續向北航離。

大陸委員會（陸委會）24日晚表示，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，依據國際法與聯合國海洋法公約，中華民國在台灣東部專屬經濟海域擁有主權權利與管轄權。

陸委會批評，中共利用科研船在台灣專屬經濟海域航行騷擾，意圖營造對台灣海域具有管轄權假象，企圖以灰色地帶侵擾改變現狀；嚴厲譴責與正告中共，應停止蠻橫行徑，勿再成為破壞區域穩定的麻煩製造者。

中國大陸國台辦發言人張晗24日上午在例行記者會上指稱，中國大陸自然資源部於16至18日在台灣以東海域展開海洋環境調查，「為全面了解國家管轄海域自然生態狀況」、「大陸海洋科考調查船在相關海域作業完全正當合法」。